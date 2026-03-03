У відомого голлівудського актора з фільму "Зловісні мерці" діагностували рак

Брюс Кемпбелл повідомив, що у нього діагностували онкологічне захворювання. Через лікування артист змушений скасувати частину публічних заходів і професійних зобов’язань цього літа.

Про свій стан 66-річний актор розповів у публічному зверненні в соцмережі X до шанувальників. За його словами, йдеться про форму онкологічного захворювання, яку він описав як "піддатливу лікуванню, але не виліковну".

Кемпбелл зізнався, що новина стала для нього шоком, однак він налаштований боротися. Актор наголосив, що не прагне співчуття і не планує розкривати деталей діагнозу, а лише хоче запобігти появі чуток.

"Не хвилюйтеся, я міцний старий сучий син і маю чудову підтримку, тож планую ще побути з вами", — додав він.

Через необхідність проходити терапію артист змушений скасувати кілька конвенцій та інших публічних подій. Водночас він запевнив, що сподівається восени повернутися до активної роботи й представити новий фільм "Ерні та Емма".

Що відомо про Брюса Кемпбелла

Брюс Кемпбелл — американський актор, продюсер і письменник, який здобув світову популярність завдяки ролі Еша Вільямса у культовій франшизі "Зловісні мерці" режисера Сема Реймі. Також він знімався у фільмах і серіалах "Людина-павук", "Зена: принцеса-воїн", "Спартак" та багатьох інших проєктах. Кемпбелл відомий своїм харизматичним образом героя з іронічним гумором і має широку армію шанувальників у всьому світі.

