Кумир покоління: у зірки фільму "Люди Ікс" рідкісна форма раку (фото, відео)

Канадський актор, якого мільйони глядачів знають як Шаблезубого з "Людей Ікс", оголосив про діагноз, з яким стикається лише один відсоток усіх онкохворих – рак молочної залози у чоловіків.

Про своє захворювання 59-річний Тайлер Мейн розповів сам у дописі на Facebook. За його словами, перша реакція була передбачуваною – сховати все від сторонніх очей і не говорити вголос.

"Це трохи ніяково. Але я дізнався, що чоловіки часто отримують цей діагноз і мовчать про нього – і саме через це хвороба розвивається далі", – написав Мейн.

Актор зізнався, що пухлину виявили не відразу. Більшість лікарів радили йому не поспішати з видаленням, але дружина наполягла. Вона, як виявилась, мала рацію.

Зараз актор проходить курс хіміотерапії і налаштований на одужання. Паралельно він закликає чоловіків не ігнорувати тривожні симптоми і вчасно проходити обстеження.

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У Тайлера Мейна діагностували рак Фото: IMDB

"У одного з 755 чоловіків протягом життя може з'явитися цей діагноз. Якщо виявити його на ранній стадії – він піддається лікуванню", – підкреслив Мейн.

Широку популярність актору принесла роль Шаблезубого у франшизі "Люди Ікс". Після неї його атлетична зовнішність відкрила двері до великих голлівудських проєктів – "Цар скорпіонів", "Троя", "Геракл", "Вигнані дияволом".

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