"Я в беде": эксперт по чтению по губам раскрыла, что король Чарльз III сказал Камилле на параде
Король Великобритании Чарльз III сказал королеве Камилле несколько растерянных фраз, когда супруги присутствовали на традиционном параде Trooping the Colour (Церемония выноса флага) 13 июня.
Монарх вел с супругой эмоциональную беседу в тот момент, когда корреспонденты направили свои камеры прямо на них во время королевской процессии. Об этом пишет издание Express.
Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг внимательно посмотрела трансляцию и объяснила, о чем Чарльз говорил с Камиллой. Его обращение к супруге началось с просьбы встать, поскольку смущенный монарх попросил Камиллу подняться из-за того, что его верхняя одежда застряла.
"Ты не могла бы встать? Оно (пальто — прим. ред.) застряло, мне нужно его вытащить, чтобы мне было удобно", — сказал Чарльз.
В другой момент король сказал Камилле, что пора помахать людям, собравшимся посмотреть на традиционный парад. "Давай помашем", — лаконично предложил Чарльз.
Через некоторое время монарх с супругой вели тайную беседу о какой-то встрече, запланированной на понедельник.
"Мы подождем и увидим их в понедельник; это нужно сделать", — сказал в какой-то момент Чарльз Камилли.
Стоит отметить, что в это время целая толпа наблюдала за процессией карет королевской семьи из Букингемского дворца, где Чарльз и Камилла ехали в центре эскорта монарха, предоставленного Конным полком королевской гвардии. Процессию возглавлял оркестр королевской гвардии с двумя лошадьми породы шайр, которые несли серебряные литавры, и музыкантами.
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