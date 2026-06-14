"Я в халепі": експертка з читання по губах розсекретила, що король Чарльз III сказав Каміллі на параді
Король Великобританії Чарльз III сказав королеві Каміллі кілька збентежених фраз, коли подружжя було на традиційному параді Trooping the Colour (Церемонія винесення прапора) 13 червня.
Монарх вів з дружиною емоційну розмову у момент, коли кореспонденти спрямували свої камери прямо на них під час королівської процесії. Про це пише видання Express.
Спеціалістка з читання по губах Нікола Хіклінг уважно подивилася трансляцію і пояснила, про що Чарльз говорив Каміллі. Його звернення до дружини почалося з прохання встати, оскільки збентежений монарх сказав Каміллі підвестися через те, що його верхній одяг застряг.
"Ти не могла б встати? Воно (пальто — ред.) застрягло, мені треба його витягнути, щоб мені було зручно", — сказав Чарльз.
В інший момент король сказав Каміллі, що настав час помахати людям, які зібралися подивитися на традиційний парад. "Давай помахаємо", — коротко запропонував Чарльз.
Ще через деякий час монарх з дружиною вели таємну розмову щодо якоїсь зустрічі, запланованої на понеділок.
"Ми почекаємо і побачимо їх у понеділок; це треба зробити", — сказав в один момент Чарльз Каміллі.
Варто зазначити, що цілий натовп спостерігав у цей час за процесією карет королівської родини з Букінгемського палацу, де Чарльз і Камілла їхали посередині ескорту монарха, наданого Кінним полком королівської гвардії. Процесію очолював оркестр королівської гвардії з двома конями породи шайр, які несли срібні литаври, та музикантами.
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