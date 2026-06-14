Рики Мартин "заговорил" на украинском: певец заинтриговал поклонников (фото)

Известный во всем мире пуэрториканский певец Рики Мартин публично обратился к поклоннице из Украины по имени Елена и даже заговорил о концерте в её стране.

Мартин разместил видео в своём Instagram (ricky_martin) и подписал его на украинском языке.

Рики Мартин даст концерт в Украине?

"Я так рад, что ты смогла прийти на концерт. Я рад, что тебе понравилось. Но самое главное — это знать, что моя музыка помогает тебе в трудные времена. Надеюсь, что скоро смогу посетить Украину и устроить там концерт. Обнимаю", — отметил артист.

До этого Елена рассказала, что слушает песни Мартина каждый день с четырёх лет. А сейчас они помогают девушке пережить ужасы войны в Украине.

"Его музыка помогает мне оставаться сильной и выдерживать войну, в которой моя страна находится уже 4,5 года. Спасибо за радость, энергию и надежду, которые твои песни приносят в мою жизнь", — написала украинка.

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Рики Мартин ответил украинке Фото: Instagram

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