Рікі Мартін "заговорив" українською: співак заінтригував фанатів (фото)
Відомий на весь світ пуерториканський співак Рікі Мартін публічно звернувся до фанатки з України на ім'я Олена та навіть заговорив про концерт у її країні.
Відео Мартін розмістив у своєму Instagram (ricky_martin) та підписав його українською.
Рікі Мартін дасть концерт в Україні?
"Я так радий, що ти змогла прийти на концерт. Я радий, що тобі сподобалося. Але найголовніше — це знати, що моя музика допомагає тобі у важкі часи. Сподіваюся, що скоро зможу відвідати Україну і влаштувати там концерт. Обіймаю", — зазначив артист.
Перед цим Олена публічно розповіла, що щодня слухає пісні Мартіна з чотирьох років. А наразі вони допомагають дівчині пережити жахи війни в Україні.
"Його музика допомагає мені залишатися сильною і витримувати війну, в якій моя країна живе вже 4,5 року. Дякую за радість, енергію та надію, які твої пісні приносять у моє життя", — написала українка.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- На весілля українки в Каннах запросили відомого на увесь світ пуерториканського співака Рікі Мартіна. Його гонорар оцінюється приблизно в 1,5 мільйона доларів.
- Ексчоловік співака показав їхнього підрослого сина.
Крім того, французького співака та актора Патріка Брюеля 13 жінок звинуватили у насильстві, домаганнях і зґвалтуванні. Артиста вже затримали.