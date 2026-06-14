Рікі Мартін "заговорив" українською: співак заінтригував фанатів (фото)

Відомий на весь світ пуерториканський співак Рікі Мартін публічно звернувся до фанатки з України на ім'я Олена та навіть заговорив про концерт у її країні.

Відео Мартін розмістив у своєму Instagram (ricky_martin) та підписав його українською.

Рікі Мартін дасть концерт в Україні?

"Я так радий, що ти змогла прийти на концерт. Я радий, що тобі сподобалося. Але найголовніше — це знати, що моя музика допомагає тобі у важкі часи. Сподіваюся, що скоро зможу відвідати Україну і влаштувати там концерт. Обіймаю", — зазначив артист.

Перед цим Олена публічно розповіла, що щодня слухає пісні Мартіна з чотирьох років. А наразі вони допомагають дівчині пережити жахи війни в Україні.

"Його музика допомагає мені залишатися сильною і витримувати війну, в якій моя країна живе вже 4,5 року. Дякую за радість, енергію та надію, які твої пісні приносять у моє життя", — написала українка.

Відео дня

Рікі Мартін відповів українці Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

На весілля українки в Каннах запросили відомого на увесь світ пуерториканського співака Рікі Мартіна. Його гонорар оцінюється приблизно в 1,5 мільйона доларів.

Ексчоловік співака показав їхнього підрослого сина.

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