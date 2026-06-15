"Ужасный фотошоп": Алина Гросу прокомментировала свои снимки

Украинская певица Алина Гросу отреагировала на критику колористки, которая посоветовала артистке вернуться к тёмному оттенку волос.

Алина объяснила, почему решила стать блондинкой, прокомментировав пост в Threads.

Почему Алина Гросу стала блондинкой

"Непопулярное мнение: 80 % женщин носят не свой цвет волос. И тратят тысячи на косметолога, чтобы исправить то, что создает неправильный оттенок у лица. А ты знаешь, какие цвета подчеркивают именно твою внешность?" — написала колористка, показав фото украинских звезд с разными оттенками волос.

Алина Гросу не стала молчать и объяснила, почему решила стать блондинкой.

"Спасибо, но беда в том, что я не выгляжу так, как на этих фото. Там, где я брюнетка, мне 13–14 лет. А блондинка — где-то 22, и там фотошоп просто ужасный. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему я не оставила темный цвет, ведь я хоть и была эффектной, но выглядела гораздо взрослее", — отметила молодая мама.

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В комментариях пользователи засыпали брюнетку Алину комплиментами.

Алина Гросу была брюнеткой Фото: Threads

"Насколько я понимаю, по цветотипу я, вроде бы, "осень". Но в последнее время, поскольку у меня светлый цвет кожи, я одеваюсь как "весна". И, обратив внимание на мои последние фотографии, мне кажется, что это мне идет. Если у вас другое мнение — поделитесь, пожалуйста. Я только за то, чтобы прислушиваться к конструктивным советам", — добавила Гросу.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алина Гросу показала своего двухмесячного сына Марка-Габриэля. Говорят, что отец ребенка — российский актер Роман Полянский.

Гросу крестила маленького сына в Черновцах и попала в скандал.

Кроме того, артистка впервые отреагировала на скандал, разгоревшийся вокруг крестин её сына.