Алина Гросу показала двухмесячного сына от российского актера (фото)

Украинская певица Алина Гросу показала своего двухмесячного сына Марка-Габриэля. Говорят, что отцом ребенка является российский актер Роман Полянский.

Звездная мамочка поделилась новым видео в Instagram. На нем видно, как Алина держит на руках маленького Марка-Габриэля, который весит уже более 6 кг.

Как выглядит сын Алины Гросу

"6500 и 65 см самых сладких в мире булочек за 2 месяца. Ну как его кормить меньше, если он хочет есть", — написала Гросу.

Малыш появился на свет в апреле. Его мама признавалась, что пережила тяжелые роды. Алина специально прилетела из США в родную Украину, чтобы ребенок родился именно здесь.

Сын Алины Гросу Фото: Instagram

Кто муж Алины Гросу?

В сети ходят слухи, что звезда сцены вышла замуж за российского актера Романа Полянского в 2024 году. В своё время они встречались, но расстались. В начале 2024 года Алина объявила о свадьбе, но лицо мужа так и не показала и не назвала его имени.

Відео дня

Разоблачение произошло, когда посол по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и Социальном совете ООН Сима Каретна поделилась фотографиями с парой после встречи в США и назвала россиянина "жизненным спутником певицы".

Алина Гросу с мужем Фото: Instagram

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Алина Гросу крестила своего маленького сына Марка-Габриэля в Черновцах и оказалась в центре скандала.

Артистка впервые отреагировала на скандал, разгоревшийся вокруг крестин ее сына.

Кроме того, певица впервые раскрыла имя своего первенца. Хотя она и не назвала его прямо, фанаты сразу всё поняли.