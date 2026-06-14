Аліна Гросу показала двомісячного сина від російського актора (фото)

Українська співачка Аліна Гросу показала двомісячного сина Марка-Габріеля. Кажуть, що батько дитини — російський актор Роман Полянський.

Новим відео зіркова матуся поділилася в Instagram. Можна побачити, як Аліна тримає на руках маленького Марка-Габріеля, який важить уже понад 6 кг.

Як виглядає син Аліни Гросу

"6500 і 65 см найсолодших в світі булочок в 2 місяці. Ну як його кормити менше, якщо він хоче їсти", — написала Гросу.

Малюк зʼявився на світ у квітні. Його мама зізнавалася, що пережила важкі пологи. Аліна спеціально із США прилетіла в рідну Україну, аби дитина народилася саме тут.

Син Аліни Гросу Фото: Instagram

Хто чоловік Аліни Гросу?

У мережі подейкують, що зірка сцени одружилася з російським актором Романом Полянським у 2024 році. Свого часу вони зустрічалися, але розійшлися. На початку 2024 Аліна оголосила про одруження, але обличчя чоловіка так і не показала і не назвала його імені.

Відео дня

Моментом викриття стало, коли пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з парою після зустрічі в США та назвала росіянина "супутником співачки по життю".

Аліна Гросу з чоловіком Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Аліна Гросу похрестила маленького сина Марка-Габріеля в Чернівцях та втрапила у скандал.

Артистка вперше відреагувала на скандал, який розгорівся навколо хрестин її сина.

Крім того, співачка вперше розкрила імʼя первістка. Хоч і прямо вона не назвала його, фанати одразу все зрозуміли.