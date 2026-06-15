"Лютий фотошоп": Аліна Гросу прокоментувала свої знімки

Українська співачка Аліна Гросу відреагувала на критику колористки її волосся. Та порадила артистці повернутися до темного відтінку.

Аліна пояснила, чому вирішила стати білявкою, прокоментувавши допис у Threads.

Чому Аліна Гросу стала білявкою

"Непопулярна думка: 80% жінок носять не свій колір волосся. І витрачають тисячі на косметолога, щоб виправити те, що створює неправильний відтінок біля обличчя. А ти знаєш, які кольори активують саме твою зовнішність?" — написала колористка, показавши фото українських зірок з різними відтінками волосся.

Аліна Гросу не стала мовчати та пояснила, чому обрала стати білявкою.

"Дякую, але біда в тому, що я не виглядаю, як на цих фото. Там, де я брюнетка — мені 13-14 років. А блондинка — 22 десь і там фотошоп лютий. Сподіваюсь, тепер ви розумієте, чому я не залишила темний колір, бо я хоч і була ефектна, але виглядала набагато дорослішою", — зазначила молода мама.

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У коментарях люди засипали Аліну-брюнетку компліментами.

Аліна Гросу була брюнеткою Фото: Threads

"Як я розумію, я наче по кольоротипу осінь. Але останнім часом, у звʼязку з тим що я світла, я одягаюсь, як весна. І звернувши увагу на мої останні світлини, мені наче пасує. Якщо у вас інша думка — поділіться, будь ласка. Я тільки за прислухатись до конструктивних порад", — додала Гросу.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Гросу похрестила маленького сина в Чернівцях та втрапила у скандал.

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