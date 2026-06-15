Украинец вставил девушке зубы за 6 тысяч долларов — после этого она ушла

Стоматолог из Одессы рассказал об одной из самых курьезных историй в своей карьере. Мужчина подарил своей возлюбленной новые виниры, а после расставания захотел вернуть деньги.

Стоматолог Юрий Николаев рассказал, что уже семь лет работает в этой сфере, но с подобным сталкивается впервые. Ему позвонил сын одной из клиенток и попросил вернуть деньги за проведенное лечение зубов. Как он объяснил эту ситуацию, – читайте в материале Фокуса.

"Дело в том, что парень влюбился, они встречались месяц. Он сделал девушке виниры. Это обошлось, скажем так, более чем в шесть тысяч долларов. Теперь он хочет юридически вернуть эти деньги", — рассказывает он.

В комментариях пользователи сети начали наперебой шутить.

"Можно контакты того парня? Мне нужно всего лишь поставить пару имплантатов", — смеется одна из участниц обсуждения.

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Другой зритель саркастически ответил: "Вернуть можно, но не с юридической точки зрения".

Стоматолог Юрий Николаев Фото: TikTok

"Если деньги были переданы добровольно и не в качестве ссуды, вернуть их через суд практически невозможно. Сам факт того, что человек впоследствии передумал, не дает оснований для взыскания средств", — отметила следующая женщина, представившаяся юристом.

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