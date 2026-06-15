Українець вставив дівчині зуби за $6 тисяч – після цього вона пішла

Стоматолог з Одеси розповів про одну з найбільш курйозних історій в його кар’єрі. Чоловік подарував своїй коханій нові вініри, а після розставання захотів повернути гроші.

Стоматолог Юрій Ніколаєв розповів, що вже сім років працює в сфері, але з таким стикається вперше. Йому зателефонував хлопець клієнтки й попросив повернути гроші за проведене лікування зубів. Як він пояснив цю ситуацію, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Суть яка: хлопець закохався, місяць вони зустрічалися. Зробив дівчині вініри. Це коштувало, скажімо так, більше шести тисяч доларів. Тепер він хоче юридично повернути ці гроші", – розповідає він.

У коментарях користувачі мережі почали навперебій жартувати.

"Можна контакти того хлопця? Мені треба лише поставити пару імплантів", – сміється одна з учасниць обговорення.

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Інший глядач саркастично відповів: "Можна повернути, але не юридично".

Стоматолог Юрій Ніколаєв Фото: TikTok

"Якщо гроші були передані добровільно і не як позика, повернути їх через суд майже нереально. Сам факт того, що людина згодом передумала, не створює підстав для стягнення коштів", – зазначила наступна жінка, яка назвала себе юристом.

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