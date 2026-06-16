Гвинет Пэлтроу появилась в бикини на яхте после слухов о ссорах с мужем (фото)

53-летняя голливудская звезда Гвинет Пэлтроу и её супруг, продюсер Брэд Фелчак, продемонстрировали полную идиллию во время роскошного отдыха на яхте в Сардинии. Совместный отпуск пары состоялся сразу после того, как в прессе появились слухи об их бурных семейных ссорах из-за серьезных политических разногласий.

Как сообщили инсайдеры издания Daily Mail, между "уравновешенным" Бредом и "радикальной" Гвинет в последнее время всё чаще возникают трения из-за их противоположных политических взглядов. Однако во время мини-круиза по итальянскому побережью супруги выглядели абсолютно счастливыми.

Гвинет Пэлтроу на яхте Фото: Backgrid

Актриса наслаждалась солнцем в белом бикини и демонстрировала подтянутую фигуру, пока её муж загорал и плавал в море. Пара проводила время на борту яхты своего давнего друга, известного итальянского бизнесмена Джанкарло Джамметти.

Гвинет Пэлтроу на яхте Фото: Backgrid

Гвинет Пэлтроу выглядела совершенно спокойной, несмотря на то, что на прошлой неделе она оказалась в эпицентре громкого международного скандала. Актриса столкнулась с жесткой критикой в социальных сетях после того, как снялась в рекламе элитного жилого комплекса в израильском городе Герцлия для компании Aviv Melisron.

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Часть пользователей обвинила звезду в аморальности из-за рекламы пентхаусов за 10 миллионов долларов на фоне боевых действий в регионе, тогда как другие встали на ее защиту, напомнив, что Пелтроу имеет еврейские корни и последовательно выступает против антисемитизма и за освобождение заложников.

Сама обладательница "Оскара" в последнее время старается дистанцироваться от большой политики. В своем подкасте Goop она призналась, что сейчас считает себя абсолютно независимой центристкой, поскольку современное общество стало слишком поляризованным и агрессивным по отношению к чужим мнениям. Актриса также с юмором отметила, что ее прогрессивный муж из-за таких взглядов теперь в шутку называет ее республиканкой, хотя раньше Гвинет активно поддерживала Демократическую партию США и даже устраивала в своем доме благотворительные вечера для Барака Обамы.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Известный британский сценарист и продюсер Расселл Т. Дэвис подверг резкой критике Гвинет Пэлтроу и других топ-звезд, выступающих против координаторов интимных сцен.

Актриса похвасталась подгоревшей курицей, которую сама приготовила.

Кроме того, Бьянка Цензори появилась в прозрачном боди на свидании с Канье Уэстом.