Гвінет Пелтроу показалася у бікіні на яхті після чуток про сварки з чоловіком (фото)

53-річна голлівудська зірка Гвінет Пелтроу та її чоловік, продюсер Бред Фелчак, продемонстрували повну ідилію під час розкішного відпочинку на яхті в Сардинії. Спільна відпустка пари відбулася одразу після того, як у пресі з'явилися чутки про їхні вибухові родинні сварки через серйозні політичні розбіжності.

Як повідомили інсайдери видання Daily Mail, між "виваженим" Бредом та "радикальною" Гвінет останнім часом дедалі частіше спалахує напруження, оскільки вони мають протилежні політичні погляди. Проте під час мінікруїзу італійським узбережжям подружжя виглядало абсолютно щасливим.

Гвінет Пелтроу на яхті Фото: Backgrid

Актриса насолоджувалася сонцем у білому бікіні та демонструвала підтягнуту фігуру, поки її чоловік засмагав і плавав у морі. Пара проводила час на борту яхти свого давнього друга, відомого італійського бізнесмена Джанкарло Джамметті.

Гвінет Пелтроу на яхті Фото: Backgrid

Гвінет Пелтроу виглядала цілком спокійною, попри те, що минулого тижня вона опинилася в епіцентрі гучного міжнародного скандалу. Актриса зіткнулася з жорсткою критикою в соціальних мережах після того, як знялася в рекламі елітного житлового комплексу в ізраїльському місті Герцлія для компанії Aviv Melisron.

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Частина користувачів звинуватила зірку в аморальності через просування пентхаусів за 10 мільйонів доларів на тлі бойових дій у регіоні, тоді як інші стали на її захист, нагадавши, що Пелтроу має єврейське коріння і послідовно виступає проти антисемітизму та за звільнення заручників.

Сама володарка "Оскара" останнім часом намагається дистанціюватися від великої політики. У своєму подкасті Goop вона зізналася, що наразі вважає себе абсолютно незалежною центристкою, оскільки сучасне суспільство стало надто полярним і агресивним до чужих думок. Актриса також із гумором зазначила, що її прогресивний чоловік через такі погляди тепер жартома називає її республіканкою, хоча раніше Гвінет активно підтримувала Демократичну партію США і навіть влаштовувала у своєму домі благодійні вечори для Барака Обами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відомий британський сценарист та продюсер Расселл Т. Девіс жорстко розкритикував Гвінет Пелтроу та інших топзірок, які виступають проти координаторів інтиму.

Акторка похвалилася згорілою куркою, яку сама приготувала.

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