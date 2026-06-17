44-летний Александр Педан окончил университет вместе со своей дочерью (фото)

Педан получил высшее образование в Украинском католическом университете одновременно со своей старшей дочерью Валерией. В этом году звездная семья отпраздновала двойной выпускной, пополнив ряды магистров и бакалавров престижного львовского вуза.

Об этом знаменательном событии шоумен сообщил на своей официальной странице в Instagram (@pedanos), опубликовав яркие фотографии в академических мантиях на фоне современного корпуса УКУ. Как стало известно из поста, Александр Педан успешно завершил обучение в магистратуре, а его дочь Лера получила свой первый диплом бакалавра.

Ведущий признался, что четыре года назад, когда всё только начиналось, было трудно представить себе такой финал их совместного образовательного пути. Теперь они с дочерью официально являются выпускниками одного учебного заведения.

"В этом году в УКУ стало на одного бакалавра и одного магистра больше. Не верится, что 4 года назад всё только начиналось. Теперь мы с Лерой — оба выпускники. Спасибо УКУ за опыт, знания и людей, которых мы встретили на этом пути", — трогательно написал Александр Педан под публикацией.

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Александр Педан и его дочь Валерия празднуют получение дипломов УКУ Фото: Instagram

Подписчики и коллеги телеведущей мгновенно отреагировали на новость волной поздравлений в комментариях, отметив, что такой совместный шаг является прекрасным примером концепции "обучения на протяжении всей жизни" (lifelong learning). Поклонники также осыпали Валерию комплиментами, подчеркивая её красоту и изысканный образ на выпускном вечере.

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