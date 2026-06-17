44-річний Олександр Педан закінчив університет разом зі своєю донькою (фото)

Педан здобув вищу освіту в Українському католицькому університеті одночасно зі своєю старшою донькою Валерією. Цього року зіркова родина відсвяткувала подвійний випускний, поповнивши лави магістрів та бакалаврів престижного львівського вишу.

Про цю визначну подію шоумен повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram (@pedanos), опублікувавши яскраві світлини в академічних мантіях на тлі сучасного корпусу УКУ. Як стало відомо з допису, Олександр Педан успішно завершив навчання на магістратурі, тоді як його донька Лера отримала свій перший диплом бакалавра.

Ведучий зізнався, що чотири роки тому, коли все лише починалося, було важко уявити такий фінал спільного освітнього шляху. Тепер вони з донькою офіційно ділять статус випускників одного навчального закладу.

"Цього року в УКУ стало на одного бакалавра і одного магістра більше. Не віриться, що 4 роки тому все тільки починалося. Тепер із Лерою ми обоє випускники. Дякуємо УКУ за досвід, знання та людей, яких зустріли на цьому шляху", — зворушливо написав Олександр Педан під публікацією.

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Олександр Педан та його донька Валерія святкують отримання дипломів УКУ Фото: Instagram

Підписники та колеги телеведучого миттєво відреагували на новину хвилею привітань у коментарях, відзначаючи, що такий спільний крок є чудовим прикладом концепції "навчання впродовж усього життя" (lifelong learning). Прихильники також засипали компліментами Валерію, підкреслюючи її красу.

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