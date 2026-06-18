78-летний Шварценеггер представил публике свою возлюбленную, младшую на 27 лет (фото)

78-летняя звезда фильма "Терминатор" и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер появился на публике со своей 51-летней подругой Хизер Миллиган на Австрийском мировом саммите, проходившем в Вене.

Актёр редко появляется на публике со своей гораздо более молодой девушкой. Об этом пишет Page Six.

Девушка Арнольда Шварценеггера

К ним присоединились бывшая вице-президент США Камала Харрис и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Миллиган удавалось оставаться незамеченным публикой на протяжении всего периода отношений с кинозвездой. В последний раз пару видели вместе во время ужина в ресторане Nobu Malibu в апреле.

До этого они появлялись вместе на красной дорожке на премьере второго сезона его шоу "FUBAR" на Netflix.

Арнольд Шварценеггер с девушкой Фото: X (Twitter)

Как начались отношения

Отношения Шварценеггера и Миллиган начались ещё в 2012 году и сначала завязались после посещения врача. Когда актер готовился к съемкам боевика 2013 года "План побега" вместе с Сильвестром Сталлоне, он обратился за помощью к физиотерапевту, чтобы восстановиться после недавней операции на плече. Миллиган была рекомендована как элитный спортивный физиотерапевт, которая в то время тесно сотрудничала с профессиональными спортсменами.

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Хотя их отношения оставались исключительно профессиональными на протяжении всего периода реабилитации, актер обратился к ней после съемок фильма и завершения лечения, попросив о встрече в знак благодарности.

В 2023 году Арнольд рассказал журналу People, что безумно влюблен в независимость Миллиган: "Я считаю, что она потрясающая. Мне нравится, что она любит работать. Она явно независима. Она просто невероятно целеустремленная".

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Старшая дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин поделилась редкими семейными моментами, показав, как её знаменитый отец проводит время в роли дедушки.

Звезда сериала "Белый лотос" Патрик Шварценеггер недавно официально подтвердил свою свадьбу с моделью Эбби Чемпион. 31-летний сын актёра впервые обнародовал фотографии с частной церемонии, которая состоялась в престижном загородном клубе.

Кроме того, телеведущий Анатолий Анатолич неожиданно встретил Арнольда Шварценеггера на велосипеде. Украинец признался, что сбылась детская мечта "маленького мальчика из Кривого Рога".