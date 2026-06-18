78-річний Шварценеггер вивів у люди свою на 27 років молодшу кохану (фото)

78-річна зірка фільму "Термінатор" та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер вийшов у світ зі своєю 51-річною дівчиною Гізер Мілліган на Австрійському світовому саміті, що проходив у Відні.

Актор рідко з'являється на публіці зі своєю набагато молодшою ​​дівчиною. Про це пише Page Six.

Дівчина Арнольда Шварценеггера

До них приєдналися колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс та президент Австрії Александр Ван дер Беллен.

Мілліган успішно вдавалося залишатися поза увагою публіки протягом тривалих стосунків з кінозіркою. Востаннє пару бачили разом під час вечері в Nobu Malibu у квітні.

До цього вони з'являлися разом на червоній доріжці на прем'єрі другого сезону його шоу на Netflix FUBAR.

Арнольд Шварценеггер з дівчиною Фото: X (Twitter)

Як почалися стосунки

Стосунки Шварценеггера та Мілліган розпочалися ще у 2012 році та спочатку виникли після направлення до лікаря. Коли актор готувався до зйомок бойовика 2013 року "План втечі" разом із Сильвестром Сталлоне, він звернувся за допомогою до фізіотерапевта, щоб відновитися після нещодавньої операції на плечі. Мілліган рекомендували як елітного спортивного фізіотерапевта, яка на той час тісно співпрацювала з професійними спортсменами.

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Хоча їхні стосунки залишалися суто професійними протягом реабілітації, актор звернувся до неї після зйомок фільму та завершення лікування, попросивши про побачення з подякою.

У 2023 році Арнольд розповів журналу People, що шалено закоханий у незалежність Мілліган: "Я думаю, що вона неймовірна. Мені подобається, що вона любить працювати. Вона явно незалежна. Вона просто неймовірно цілеспрямована".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Старша донька Арнольда Шварценеггера Кетрін поділилася рідкісними сімейними моментами, показавши, як її знаменитий батько проводить час у ролі дідуся.

Зірка серіалу "Білий лотос" Патрік Шварценеггер нещодавно офіційно підтвердив своє одруження з моделлю Еббі Чемпіон. 31-річний син актора вперше оприлюднив фотографії з приватної церемонії, яка відбулася в престижному заміському клубі.

Крім того, телеведучий Анатолій Анатоліч неочікувано зустрів Арнольда Шварценеггера на велосипеді. Українець зізнався, що здійснилась дитяча мрія "маленького хлопчика з Кривого Рогу".