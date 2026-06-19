Из-за этого пришлось эмигрировать: украинка рассказала, что потеряла в Канаде

Украинка по имени Юлия около четырёх лет жила в Канаде. Теперь ей снова придётся переехать в другую страну.

В Instagram (yulia_canada__) девушка поделилась своими мыслями и раскрыла истинную причину, по которой покидает страну.

Украинка сбегает из Канады

Автор видео подчеркнула, что причина точно не в деньгах.

"Через 9 дней я уезжаю из Канады. Люди уже начали искать какую-то сенсацию в моем отъезде. Но на самом деле никакой теории заговора нет. Я уезжаю не потому, что у меня закончились деньги. У меня их и не было с самого начала в Канаде. И я уезжаю не потому, что не смогла здесь реализоваться", — сказала Юлия.

Оказалось, что украинка потеряла там здоровье.

"Всё гораздо проще. За последние четыре года моё здоровье сильно ухудшилось. И я решила пожить в более комфортном для себя климате. Ведь если у вас нет здоровья, то никакие деньги вам не принесут радости. Очень надеюсь, что мое решение было правильным", — подытожила женщина.

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Юлия прожила в Канаде четыре года Фото: Instagram

Впрочем, Юлия не стала раскрывать, какую страну она выбрала для эмиграции.

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В комментариях люди обсудили услышанное:

"Вы не смогли реализоваться, я смог, была хорошая работа, друзья, канадцы, я ассимилировался, но с документами, к сожалению, не сложилось. Хотя виза и на 10 лет, но разрешение на работу не одобрили, и я тоже уехал. Там хорошо, где нас нет".

"Слушай, если тебе этот климат не подходит, то в следующие годы будет только хуже".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Юлия переехала в Канаду из Германии и поначалу была очень удивлена.

Украинка, которая живет в Канаде последние несколько лет, показала, как на самом деле выглядят дома там.

Кроме того, украинец по имени Игорь Стасюк уже в третий раз отказался от предложения о работе в Германии. Мужчину не устроила предложенная заработная плата.