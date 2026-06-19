Через це довелося емігрувати: українка розповіла, що втратила в Канаді
Українка на імʼя Юлія близько чотирьох років жила в Канаді. Тепер її життя знову доведеться перевозити в іншу країну.
В Instagram (yulia_canada__) дівчина поділилася своїми думками та розкрила справжню причину, чому покидає країну.
Українка тікає з Канади
Авторка відео наголосила, що причина точно не в грошах.
"Через 9 днів я їду з Канади. Люди вже почали шукати якусь сенсацію в моєму відʼїзді. Але насправді ніякої теорії змови немає. Я не їду, тому що в мене закінчилися гроші. Вони в мене і не починалися в Канаді. І також я не їду, тому що не змогла тут реалізуватися", — сказала Юлія.
Виявилося, що українка втратила там здоровʼя.
"Все набагато простіше. За останні чотири роки моє здоровʼя дуже погіршилося. І я прийняла рішення пожити в більш комфортному для себе кліматі. Тому що якщо у вас немає здоровʼя, то ніякі гроші вас не будуть радувати. Дуже надіюся, що моє рішення було правильним", — резюмувала жінка.
Втім, Юлія не стала розкривати, яку країну обрала для еміграції.
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У коментарях люди подискутували щодо почутого:
- "Ви не змогли реалізуватись, я зміг, була хороша робота, друзі, канадці, асимілювався, але документи, на жаль. Хоч і віза на 10 років, але ворк перміт не ухвалили і я також поїхав. Там добре, де нас нема".
- "Слухай, якщо для тебе цей клімат не підходить, то наступні роки тільки гірше буде".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.
- Українка, яка живе в Канаді останні кілька років, показала, як насправді виглядають будинки там.
Крім того, українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Чоловіка не влаштувала названа заробітна плата.