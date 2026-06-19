Через це довелося емігрувати: українка розповіла, що втратила в Канаді

Українка на імʼя Юлія близько чотирьох років жила в Канаді. Тепер її життя знову доведеться перевозити в іншу країну.

В Instagram (yulia_canada__) дівчина поділилася своїми думками та розкрила справжню причину, чому покидає країну.

Українка тікає з Канади

Авторка відео наголосила, що причина точно не в грошах.

"Через 9 днів я їду з Канади. Люди вже почали шукати якусь сенсацію в моєму відʼїзді. Але насправді ніякої теорії змови немає. Я не їду, тому що в мене закінчилися гроші. Вони в мене і не починалися в Канаді. І також я не їду, тому що не змогла тут реалізуватися", — сказала Юлія.

Виявилося, що українка втратила там здоровʼя.

"Все набагато простіше. За останні чотири роки моє здоровʼя дуже погіршилося. І я прийняла рішення пожити в більш комфортному для себе кліматі. Тому що якщо у вас немає здоровʼя, то ніякі гроші вас не будуть радувати. Дуже надіюся, що моє рішення було правильним", — резюмувала жінка.

Відео дня

Юлія жила в Канаді чотири роки Фото: Instagram

Втім, Юлія не стала розкривати, яку країну обрала для еміграції.

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

У коментарях люди подискутували щодо почутого:

"Ви не змогли реалізуватись, я зміг, була хороша робота, друзі, канадці, асимілювався, але документи, на жаль. Хоч і віза на 10 років, але ворк перміт не ухвалили і я також поїхав. Там добре, де нас нема".

"Слухай, якщо для тебе цей клімат не підходить, то наступні роки тільки гірше буде".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.

Українка, яка живе в Канаді останні кілька років, показала, як насправді виглядають будинки там.

Крім того, українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Чоловіка не влаштувала названа заробітна плата.