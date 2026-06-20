Случайный разговор раскрыл страшную правду: женщину обманывали всю жизнь

В течение многих лет Диана Гохберг считала, что её мама Этель умерла, когда она была ещё маленькой девочкой. Но это было совсем не так.

Оказалось, что оба родителя Дианы не были теми, за кого себя выдавали, и выяснилось, что вся её жизнь была обманом. Об этом пишет The Sun.

Девочку продали на черном рынке

Женщина, которой сейчас 70 лет, полагала, что это откровение означало, что её усыновили, но реальность оказалась ещё страшнее. На самом деле Диану продали на чёрном рынке.

"Узнать, что меня усыновили, — это одно, а узнать, что не было никаких документов или что мои записи о рождении (не были подлинными), — это совсем другое", — говорит она.

Женщина добавила, что любит людей, которые её воспитали.

"Меня беспокоила эта таинственность. Взрослея, я и представить себе не могла, как многое из моей истории было скрыто от меня. Узнавая больше о торговле младенцами на черном рынке, я меньше сосредотачивалась на людях, которые меня воспитали, и больше на системе, которая сделала это возможным", — отметила Диана.

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Диана Гохберг в детстве Фото: The Sun

Её поиски никогда не были направлены на то, чтобы кого-то обвинить; они касались возвращения той части её идентичности, которую у неё отняли.

Когда раскрылась тайна

Тайна Дианы раскрылась в апреле 1993 года. До этого момента жизнь 70-летней женщины протекала вполне нормально. Она сидела в закусочной со своим сыном Дэвидом, которому сейчас 42 года, и своим другом Мэнни.

"Он (Мэнни, — Ред.) сказал, что ему очень жаль, что я никогда не встречала свою маму Этель, и это меня смутило. Она умерла, когда мне было 10 лет; а потом на его лице появилось смущенное выражение. Я не поняла, о чём он говорит, когда спросил, нужна ли мне помощь в её поисках. Я начала дрожать. Поэтому я позвонила брату, чтобы узнать правду", — рассказала женщина.

Он тут же предложил поискать её свидетельство о рождении, когда Диана поняла, что никогда раньше его не видела.

Женщина подала заявление на получение нового документа и начала искать информацию, обзванивая пожилых родственников в надежде, что кто-нибудь сможет ей помочь.

Диана Гохберг Фото: The Sun

"Один из родственников сменил тему разговора и повесил трубку. Другой заявил, что ему нужно поговорить с адвокатом, прежде чем отвечать на какие-либо вопросы", — говорит Диана.

Через три месяца свидетельство пришло. Хотя на нём были указаны имена родителей, данных о Диане там не было. Она начала связывать все эти моменты, например, свои тёмные черты лица, в то время как у родителей они были светлые.

Через шесть месяцев она поговорила с мужчиной из Канады, который знал её родителей. Он рассказал историю молодой женщины по имени Донна, которая забеременела в 17 лет. Поскольку она не могла воспитывать ребенка, то согласилась на "тайную" сделку.

Диана узнала контактные данные своей биологической матери, которая неожиданно скончалась в возрасте 30 лет.

"Я не виню её за то, что она сделала. В то время это было лучшим решением для всех, и мои родители — ну, мои приёмные родители — были очень любящими и добрыми. Я просто хотела бы иметь возможность встретиться с ней. Мой мир перевернулся с ног на голову, когда я узнала об этом. Но, слава Богу, я знаю правду", — призналась женщина.

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