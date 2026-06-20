Випадкова розмова розкрила страшну правду: жінку обманювали все життя

Роками Діана Гохберг вважала, що її мама Етель померла, коли вона була ще маленькою дівчинкою. Але це зовсім не було правдою.

Виявилося, що обоє батьків Діани не були тими, за кого себе видавали, і виявилося, що все її життя було обманом. Про це пише The Sun.

Дівчинку продали на чорному ринку

Жінка, якій зараз 70 років, вважала, що одкровення означало, що її усиновили, але реальність була ще страшнішою. Насправді Діану продали на чорному ринку.

"Дізнатися, що мене усиновили, було одне, а дізнатися, що не було жодних документів або що мої записи про народження (не були справжніми), було зовсім іншим", — каже вона.

Жінка додала, що любить людей, які її виховали.

"Мене турбувала таємничість. Дорослішаючи, я й гадки не мала, скільки моєї історії було приховано від мене. Дізнаючись більше про торгівлю немовлятами на чорному ринку, я менше зосереджувалася на людях, які мене виховали, і більше на системі, яка зробила це можливим", — зазначила Діана.

Відео дня

Діана Гохберг у дитинстві Фото: The Sun

ЇЇ пошуки ніколи не були спрямовані на звинувачення когось, вони стосувалися повернення частини її ідентичності, яку у неї забрали.

Коли розкрилася таємниця

Таємниця Діани розкрилася у квітні 1993 року. До того часу життя 70-річної жінки було досить нормальним. Вона сиділа в закусочній зі своїм сином Девідом, якому зараз 42 роки, та своїм другом Менні.

"Він (Менні, — Ред.) сказав, що йому дуже шкода, що я ніколи не зустрічала свою маму Етель, що мене збентежило. Вона померла, коли мені було 10 років; а потім на його обличчі з'явився збентежений вираз. Я не зрозуміла, про що він говорить, коли запитав, чи потрібна мені допомога в її пошуках. Я почала тремтіти. Тож я зателефонувала братові, щоб дізнатися правду", — розповіла жінка.

Він швидко запропонував пошукати її свідоцтво про народження, коли Діана зрозуміла, що ніколи раніше його не бачила.

Жінка подала заявку на отримання нового документа та почала шукати інформацію, обдзвонюючи старих членів родини, сподіваючись, що хтось дасть відповідь.

Діана Гохберг Фото: The Sun

"Один родич змінив тему розмови та поклав слухавку. Інший заявив, що йому потрібно поговорити з адвокатом, перш ніж відповідати на будь-які запитання", — каже Діана.

Три місяці по тому свідоцтво прибуло. Хоча імена батьків були на ньому, даних Діани там не було. Вона почала пов'язувати всі ці моменти, наприклад, свої темні риси обличчя, тоді як у батьків були світлі.

Через шість місяців вона поговорила з чоловіком у Канаді, який знав її батьків. Він розповів історію молодої жінки на ім'я Донна, яка завагітніла у 17 років. Оскільки вона не могла виховувати дитину, то погодилася на "таємну" угоду.

Діана дізналася контактні дані своєї біологічної мами, яка несподівано померла у віці 30 років.

"Я не звинувачую її за те, що вона зробила. Це було найкраще для всіх на той час, і мої батьки — ну, мої прийомні — були дуже люблячими та добрими. Я просто хотіла б мати можливість зустрітися з нею. Мій світ перевернувся з ніг на голову, коли я дізналася. Але, слава Богу, я знаю правду", — зізналася жінка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

За два місяці до весілля 37-річна Трейсі Гоу стояла на порозі власного дому й дивилася, як поліцейські надягають наручники на її коханого.

Лілії Климчук, яка живе та працює в Швейцарії, поділилась історією, яка розчулила її до сліз. Жінка випадково дізналась, що чоловік її колишньої колеги, яка вже звільнилася, пішов з життя шляхом евтаназії.

Крім того, вагітна трійнею жінка розповіла, як її чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.