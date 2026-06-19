Неожиданный рекорд: назван самый дорогой фильм всех времен с бюджетом почти в 700 млн долларов

"Мир юрского периода: Доминион" (2022) стал самым дорогостоящим фильмом в истории Голливуда. По новым подсчётам, его общий бюджет составил 658,8 млн долларов.

Об этом сообщило издание The Independent.

Согласно исследованию, фильм обогнал предыдущих рекордсменов — "Звёздные войны: Пробуждение Силы", 2017) с бюджетом 638,9 млн долларов и "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" (2019), производство которого обошлось в 593,7 млн долларов.

В фильме "Мир юрского периода: Господство" вновь появились актёры оригинальной франшизы "Парк юрского периода" — Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм. Сюжет разворачивается в мире, где динозавры сосуществуют с людьми, а главные герои пытаются раскрыть заговор генетической корпорации Biosyn.

Динозавры в фильме "Мир юрского периода: Господство" (2022) Фото: Скрин видео

Несмотря на негативные отзывы критиков, фильм собрал в прокате около 1 млрд долларов. Для сравнения: первые два фильма серии — "Мир юрского периода" (2015) и "Мир юрского периода 2: Падение королевства", 2018) — заработали 1,671 млрд и 1,3 млрд долларов соответственно.

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Кадр из фильма "Мир юрского периода: Господство" (2022) Фото: Скрин видео

В 2025 году вышел четвёртый фильм франшизы — "Мир юрского периода: Возрождение" (2025). Его бюджет составил 254 млн долларов, а кассовые сборы достигли 872,4 млн долларов. В новой части главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али.

Также в десятку самых дорогих фильмов вошли "Deadpool & Wolverine" ("Дэдпул и Росомаха"), "Fast X" ("Форсаж 10"), "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" ("Пираты Карибского моря: На странных берегах"), "Indiana Jones and the Dial of Destiny" ("Индиана Джонс и реликвия судьбы"), а также "Avengers: Age of Ultron" ("Мстители: Эра Альтрона") и "Avengers: Endgame" ("Мстители: Финал").

Отдельно отмечается, что сериал "Андор" стал самым дорогостоящим проектом во вселенной "Звёздных войн". По словам его создателя Тони Гилроя, на производство двух сезонов Disney потратила 645 млн долларов.

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