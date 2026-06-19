Несподіваний рекорд: названо найдорожчий фільм усіх часів з бюджетом майже $700 млн

Jurassic World: Dominion ("Світ Юрського періоду: Домініон", 2022) став найдорожчим фільмом в історії Голлівуду. За новими підрахунками, його загальний бюджет сягнув 658,8 млн доларів.

Про це повідомило видання The Independent.

Згідно з дослідженням, стрічка випередила попередніх рекордсменів — Star Wars: The Force Awakens ("Зоряні війни: Пробудження Сили", 2017) із бюджетом 638,9 млн доларів і Star Wars: The Rise of Skywalker ("Зоряні війни: Скайвокер. Сходження", 2019), виробництво якого коштувало 593,7 млн доларів.

У фільмі Jurassic World: Dominion повернулися актори оригінальної франшизи Jurassic Park — Сем Нілл, Лора Дерн і Джефф Голдблюм. Сюжет розгортається у світі, де динозаври співіснують із людьми, а головні герої намагаються викрити змову генетичної корпорації Biosyn.

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Динозаври у фільмі Jurassic World: Dominion (2022) Фото: Скрин відео

Попри негативні відгуки критиків, картина зібрала в прокаті близько 1 млрд доларів. Для порівняння, перші два фільми серії — Jurassic World ("Світ Юрського періоду", 2015) та Jurassic World: Fallen Kingdom ("Світ Юрського періоду 2: Зруйноване королівство", 2018) — заробили 1,671 млрд і 1,3 млрд доларів відповідно.

Кадр з фільму Jurassic World: Dominion (2022) Фото: Скрин відео

У 2025 році вийшов четвертий фільм франшизи — Jurassic World: Rebirth ("Світ Юрського періоду: Відродження", 2025). Його бюджет становив 254 млн доларів, а касові збори досягли 872,4 млн доларів. У новій частині головні ролі виконали Скарлетт Йоганссон, Джонатан Бейлі та Махершала Алі.

Також у десятці найдорожчих фільмів опинилися Deadpool & Wolverine ("Дедпул і Росомаха"), Fast X ("Форсаж 10"), Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides ("Пірати Карибського моря: На дивних берегах"), Indiana Jones and the Dial of Destiny ("Індіана Джонс і реліквія долі"), а також Avengers: Age of Ultron ("Месники: Ера Альтрона") і Avengers: Endgame ("Месники: Завершення").

Окремо зазначається, що серіал Andor став найдорожчим проєктом у всесвіті Star Wars. За словами його творця Тоні Гілроя, на виробництво двох сезонів Disney витратила 645 млн доларів.

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