Известную иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за выступление без хиджаба (видео)

29-летнюю иранскую певицу Парасту Ахмади приговорили к 74 ударам плетью за пение без хиджаба. И наказание коснется не только её.

Музыкантам и продюсерской команде, как сообщается, грозит такое же наказание после прямой трансляции песни. Об этом пишет The Guardian.

Иранскую певицу приговорили к порке

Парасту Ахмади и восемь членов продюсерской команды, включая музыкантов, были приговорены к 74 ударам плетью за выступление на концерте, который транслировался в прямом эфире на канале Ахмади в YouTube в 2024 году.

Согласно судебным документам, уголовный суд провинции Кум приговорил артистов к порке, двухлетнего запрета на выезд из страны и двухлетнего запрета на занятие художественной деятельностью по обвинениям, включающим нарушение общественной нравственности путем создания и публикации "вульгарного и аморального контента" в интернете.

Відео дня

В декабре 2024 года Парасту исполнила патриотическую песню "Az Khoone Javanane Vatan" ("Из крови молодёжи Родины") без хиджаба во время прямой трансляции, которая стала вирусной.

Видео Парасту Ахмади

Вскоре после публикации видео её ненадолго задержали вместе с несколькими музыкантами, а затем отпустили. Позже власти возбудили официальное дело в связи с публикацией видео, которое с тех пор набрало миллионы просмотров на YouTube.

Моин Хазаели, адвокат по правам человека, заявил, что приговор не имеет юридических оснований.

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