Відому іранську співачку засудили до 74 ударів батогом за виступ без хіджабу (відео)

29-річну іранську співачку Парасту Ахмаді засудили до 74 ударів батогом за спів без хіджабу. І покарання торкнеться не лише її.

Музикантам та продюсерській команді, як повідомляється, загрожує таке ж покарання після прямої трансляції пісні. Про це пише The Guardian.

Іранську співачку засудили до ударів батогом

Парасту Ахмаді та вісім членів продюсерської команди, включаючи музикантів засудили до 74 ударів батогом за виступ на концерті, який транслювався в прямому ефірі на каналі Ахмаді в YouTube у 2024 році.

Згідно із судовими документами, кримінальний суд провінції Кум засудив артистів до побиття батогом, дворічної заборони на виїзд з країни та дворічної заборони займатися мистецькою діяльністю за звинуваченнями, що включають порушення громадської порядності шляхом створення та публікації "вульгарного та аморального контенту" в інтернеті.

Відео дня

У грудні 2024 року Парасту виконала патріотичну пісню Az Khoone Javanane Vatan (З крові молоді Батьківщини) без хіджабу під час прямої трансляції, яка стала вірусною.

Відео Парасту Ахмаді

Невдовзі після публікації відео її ненадовго затримали разом з кількома музикантами, перш ніж звільнити. Пізніше влада порушила офіційну справу щодо публікації відео, яке з того часу зібрало мільйони переглядів на YouTube.

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