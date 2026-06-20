Во Франции установили шестиметровую статую Оззи Осборна (фото)

На фестивале тяжелой музыки Hellfest Open Air была установлена статуя, посвященная пионеру хэви-метала Оззи Осборну. Шестиметровый памятник создал известный художник Филипп Паскуа.

Накануне открытия музыкального фестиваля Hellfest, который проходит во французском городе Клиссон, зрителям представили гигантскую скульптуру известного британского музыканта Оззи Осборна. Об этом сообщила вдова легендарной рок-звезды Шеннон Осборн.

Она выразила восхищение невероятной статуей, отметив, что не смогла присутствовать на церемонии открытия из-за проблем со здоровьем.

"Мне жаль, что я не смогла побывать на Hellfest на церемонии открытия статуи Оззи. К сожалению, в начале недели я неожиданно оказалась в больнице", — рассказала 73-летняя женщина.

Скульптура, выполненная из бронзы и гранита, изображает Оззи Осборна с распростертыми объятиями, который словно приветствует посетителей фестиваля.

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Оззи Осборн Фото: из открытых источников

Сам Оззи Осборн несколько раз выступал в Клиссоне — как сольно, так и в составе Black Sabbath.

Иэн Килмистер Фото: из открытых источников

Отметим, что ранее на территории фестиваля уже была установлена статуя покойного товарища Осборна, вокалиста и басиста группы Motörhead Иэна "Лемми" Килмистера.

Напомним, ранее "Фокус" писал:

Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года после длительной ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона.

Оззи скончался всего через несколько недель после своего прощального выступления. 5 июля Осборн впервые за почти два десятилетия воссоединился со своими коллегами по оригинальному составу Black Sabbath на последнем концерте.

Последний концерт рок-музыканта стал его прощальным подарком жене Шэрон.