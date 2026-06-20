У Франції встановили шестиметрову статую Оззі Осборна (фото)

На фестивалі важкої музики Hellfest Open Air була встановлена статуя, присвячена піонеру хеві-металу Оззі Осборну. Шестиметровий пам'ятник виготовив відомий художник Філіпп Паскуа.

Напередодні відкриття музичного фестиваля Hellfest, який проходить у французькому місті Кліссон, глядачам презентували гігантську скульптуру відомого британського музиканта Оззі Осборна. Про це повідомила вдова легендарної рок-зірки Шеннон Осборн.

Вона висловила захоплення неймовірною статуєю, зазначивши, що не змогла бути на церемонії відкриття через проблеми зі здоров'ям.

"Мені шкода, що я не змогла бути на Hellfest на відкритті статуї Оззі. На жаль, на початку тижня я несподівано потрапила до лікарні", — розповіла 73-річна жінка.

Скульптура, створена з бронзи та граніту, зображує Оззі Осборна з розкритими обіймами, який таким чином немов вітає відвідувачів фестивалю.

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Оззі Осборн Фото: з відкритих джерел

Сам Оззі Осборн декілька разів виступав у Кліссоні, як сольно, так і у складі Black Sabbath.

Ієн Кілмістер Фото: з відкритих джерел

Зазначимо, раніше на території фестивалю вже встановили статуя покійного товариша Осборна, вокаліста та басиста гурту Motörhead Ієна "Леммі" Кілмістера.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Оззі Осборн помер 22 липня 2025 року після тривалої ішемічної хвороби серця та хвороби Паркінсона.

Оззі помер лише через кілька тижнів після його прощального виступу. 5 липня Осборн уперше за майже два десятиліття возз'єднався зі своїми колегами по оригінальному складу Black Sabbath на останньому концерті.

Останній концерт рок-музиканта став його прощальним подарунком дружині Шерон.