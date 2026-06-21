"Есть трофейные и ценные": актер "Квартала 95" Пикалов признался, что дарит Зеленскому на дни рождения

Актёр и юморист шоу "Квартал 95" Александр Пикалов рассказал, чем они обмениваются на днях рождения с Владимиром Зеленским, с которым они дружат уже много лет.

Пикалов обычно дарит однотипные подарки, поскольку знает, чем порадовать Зеленского. Об этом актер рассказал в интервью YouTube-проекту "Насправді Show", которое было опубликовано 19 июня.

Каждый год Владимир Зеленский получает от своего друга в подарок на день рождения холодное оружие — ножи. Однако они бывают самые разные: от обычных до трофейных и очень дорогих.

"Я дарю своему другу ножи. Они бывают самые разные. Обязательно. Очень дорогие, есть такие прикольные ножи, трофейные… Ну, там очень много ценных ножей, есть просто прикольные, есть какие-то свои, дорогие мне", — признался Пикалов.

По его словам, Зеленский радуется таким подаркам.

Відео дня

"Ты же знаешь, мужчинам за 40 очень просто — подари нож, и он радуется, как ребенок", — отметил Пикалов.

Актёр также признался, что президент умеет удивлять его подарками. Однажды произошла забавная ситуация, когда Зеленский забыл о подарке и быстро придумал, как выйти из этой ситуации.

"Последний раз подарил часы. Снял часы со своего товарища. Говорит: „Я забыл подарок“. Об этом мне потом рассказали. Говорит: „Давай, у тебя же точно такие есть, давай быстренько“. И подарил мне часы. Ну, это не то чтобы от президента, нет-нет-нет, просто так бывает", — рассказал Пикалов.

По его словам, несмотря на высокий пост Зеленского, они продолжают общаться как старые друзья.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, ранее актриса Анастасия Оруджова, покинувшая "Квартал", в заключение обратилась к коллегам.