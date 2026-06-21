"Є трофейні і коштовні": актор "Кварталу 95" Пікалов зізнався, що дарує Зеленському на дні народження

Актор та гуморист шоу "Квартал 95" Олександр Пікалов розкрив, чим обмінюється на дні народження з Володимиром Зеленським, з яким вони дружать вже упродовж багатьох років.

Пікалов зазвичай робить однотипні подарунки, оскільки знає, чим вгодити Зеленському. Про це актор розповів під час інтерв'ю YouTube-проєкту "Насправді Show", яке оприлюднили 19 червня.

Кожного року Володимир Зеленський отримує від свого друга у подарунок на день народження холодну зброю — ножі. Проте вони бувають різними: від звичайних до трофейних та дуже коштовних.

"Я дарую своєму другу ножі. Вони різні бувають. Обов'язково. Дуже дорогі, є такі ножі прикольні, трофейні… Ну, там дуже багато є коштовних ножів, є просто прикольні, є свої якісь, мені дорогі", — зізнався Пікалов.

За його словами, Зеленський радіє таким подарункам.

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"Ти ж знаєш, мужикам після 40 дуже просто — даруєш ніж, і він радіє як дитина", — зазначив Пікалов.

Актор також зізнався, що президент також вміє його дивувати подарунками. Одного разу трапилася комічна ситуація, коли Зеленський забув про презент, і швидко придумав, як вийти із цієї ситуації.

"Останній раз годинник подарував. Зняв у свого товариша годинник. Каже: "Я забув подарунок". Це мені потім розказали. Каже: "Давай, в тебе ж точно такий є, давай швиденько". І подарував мені годинник. Ну, це не то що від президента, ні-ні-ні, просто так буває", — розповів Пікалов.

За його словами, попри високу посаду Зеленського, вони продовжують спілкуватися як старі товариші.

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