Ирина Билык позвонила Оксане Белозир после того, как их перепутали

Украинская певица Оксана Белозир рассказала о неожиданном телефонном звонке от коллеги по сцене Ирины Билык после курьезного случая во Львовской области. Народная артистка призналась, что искренне восхищена тактичностью поп-дивы, которая с юмором отреагировала на фанатку, перепутавшую её с исполнительницей хита "Украиночка".

Певица Оксана Белозир поделилась своими впечатлениями от вирусного видео, которое недавно взорвало сеть TikTok. По словам певицы, её саму тоже довольно часто называют Ириной Билык, поэтому подобные курьёзы для неё не в новинку.

Белозир выразила искреннее восхищение тем, насколько терпимо и мудро Ирина Билык вышла из неловкой ситуации, когда поклонница в Сходнице приняла её за другую звезду. Оксана отметила, что на месте Ирины отреагировала бы точно так же — подыграла бы имениннице, чтобы не портить ей праздник. Артистка подчеркнула, что они с Билык давно дружат, и она искренне восхищается своей коллегой.

Відео дня

Более того, этот звездный конфуз получил неожиданное и позитивное продолжение. После телефонного разговора исполнительницы решили превратить эту шутку в творчество. Ирина Билык и Оксана Белозир договорились в ближайшее время порадовать поклонников: сначала они планируют записать и выложить совместное видео в TikTok, а затем — представить дуэтную песню. Для будущего клипа артистки даже создадут особые образы, появившись перед камерами с одинаковыми прическами и макияжем.

Что было до этого

Ранее во время гастролей в Схиднице к Ирине Билык подошла женщина, отмечавшая день рождения. Поклонница была абсолютно уверена, что перед ней Оксана Белозир, и начала петь песню "Украиночка". Поп-дива не стала разочаровывать и поправлять именинницу, а вместо этого тепло обняла её, поддержала и спела вместе с ней, чем покорила пользователей соцсетей.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Ирина Билык осталась без одежды в Норвегии.

Военнослужащий, продюсер и музыкант Роман Недзельский впервые подробно высказался о разводе с народной артисткой Украины Оксаной Белозир.

Кроме того, Ирина Билык тронула поклонников откровенными размышлениями о природе настоящей любви.