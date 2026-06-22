Ірина Білик дзвонила Оксані Білозір після того, як їх переплутали

Українська співачка Оксана Білозір розповіла про несподіваний телефонний дзвінок від колеги по сцені Ірини Білик після курйозного випадку на Львівщині. Народна артистка зізналася, що щиро захоплена тактовністю попдіви, яка з гумором відреагувала на фанатку, що сплутала її з виконавицею хіта "Україночка".

Співачка Оксана Білозір поділилася своїми емоціями від вірусного відео, яке нещодавно підірвало мережу TikTok. За словами співачки, її саму також доволі часто називають Іриною Білик, тому подібні курйози для неї не є новими.

Білозір висловила щире захоплення тим, наскільки толерантно та мудро Ірина Білик вийшла з незручної ситуації, коли шанувальниця у Східниці прийняла її за іншу зірку. Оксана зазначила, що на місці Ірини відреагувала б точно так само — підіграла б іменинниці, щоб не псувати їй свято. Артистка підкреслила, що вони з Білик давно товаришують, і вона щиро захоплюється своєю колегою.

Відео дня

Ба більше, зірковий конфуз отримав неочікуване та позитивне продовження. Після телефонної розмови виконавиці ухвалили рішення обернути цей жарт на творчість. Ірина Білик та Оксана Білозір домовилися незабаром порадувати прихильників: спочатку вони планують записати та виставити спільне відео в TikTok, а згодом — презентувати дуетну пісню. Для майбутнього кліпу артистки навіть створять особливі образи, з'явившись перед камерами з однаковими зачісками та макіяжами.

Що було до цього

Раніше під час туру у Східниці до Ірини Білик підійшла жінка, яка святкувала день народження. Прихильниця була абсолютно переконана, що перед нею Оксана Білозір, і почала співати пісню "Україночка". Попдіва не стала розчаровувати та виправляти іменинницю, натомість тепло її обійняла, підіграла та заспівала разом із нею, чим підкорила користувачів соцмереж.

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