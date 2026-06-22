"Страшно даже днем": украинка рассказала правду о жизни в США (фото)

Украинцы Василий и Соломия показали скрытую сторону США, из-за которой ночью лучше не появляться в некоторых районах города.

В Instagram (tyt_i_vdoma) женщина и мужчина заговорили об одном из минусов жизни в Америке — преступности на улицах.

Минус жизни в США

По словам эмигрантов, там бывает страшно даже днём.

"За одну минуту мы расскажем всё о безопасности в Америке и о том, почему это для нас такая большая проблема. Нас предупреждали, что сюда не стоит ездить, но мы должны вам это показать. Безопасные районы граничат с таким ужасом, и иногда нам приходится через него проезжать. Для Америки это норма, а для нашей безопасности это буквально в нескольких кварталах от даунтауна", — сказала украинка.

По словам украинских эмигрантов, в таких районах убийства, наркотики, ограбления — это обычное дело.

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"Днём здесь ещё можно быстро проехать, а ночью лучше не появляться. Такова уж Америка — такая разнообразная. Об этом мало кто говорит", — подытожили они.

Украинцы показали скрытую сторону США Фото: Instagram

Украинцы показали скрытую сторону США Фото: Instagram

Бездомные на улицах США Фото: Instagram

Бездомные на улицах США Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди как согласились с услышанным, так и высказали своё мнение:

"Мало кто об этом говорит? Это известный факт уже много лет".

"Живу в Калифорнии 31 год, честное слово, в таком районе никогда не была, нет в этом необходимости. Америка — она разная".

"Чикаго, да? Но не все города опасны. Но будьте осторожны".

"То же самое в Балтиморе и в Ньюарке, на светофоре очень страшно стоять — могут подойти с пистолетом и попросить телефон".

"Выглядят как мирные люди, у которых жизнь сложилась немного по-другому, в Украине тоже есть всякие наркоманы и психопаты. Не знаю, где лучше, в Европе ещё хуже".

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