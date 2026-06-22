"Страшно навіть вдень": українка розповіла правду про життя в США (фото)
Українці Василь і Соломія показали прихований бік США, через який вночі краще не варто зʼявлятися в деяких районах міста.
В Instagram (tyt_i_vdoma) жінка та чоловік заговорили про один з мінусів життя в Америці — злочинність на вулицях.
Мінус життя в США
За словами емігрантів, там буває страшно навіть вдень.
"За одну хвилину покажемо все про безпеку в Америці і чому це є великою проблемою для нас. Нас попереджали сюди не їздити, але ми мусимо це вам показати. Безпечні райони межують з таким жахом, і деколи нам доводиться ним проїжджати. Для Америки це норма, а для нашої безпеки це буквально за кілька кварталів від даунтаун", — сказала українка.
За словами українських емігрантів, у таких районах вбивства, наркотики, розбої — це звичне діло.
"Вдень тут можна ще швиденько проїхати, а вночі краще не зʼявлятися. Така вона різна Америка. Про це мало хто говорить", — резюмували вони.
Реакція мережі
У коментарях люди як погодилися з почутим, так і висловили свою думку:
- "Мало хто каже? Це відомий факт уже роки".
- "Живу в Каліфорнії 31 рік, чесне слово, в такому районі ніколи не була, не маю потреби. Америка — вона різна".
- "Чикаго ж? Та не всі міста є небезпечними. Але будьте обережні".
- "Таке саме в Балтіморі, і в Newark, на світлофорі дуже страшно стояти — можуть підійти з пістолетом і попросити телефон".
- "Виглядають, як мирні люди, у яких життя склалось трішки по-іншому, в Україні також є всякі наркомани і психопати. Не знаю, де краще, Європа ще гірше".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Юлія чотири роки прожила в Канаді. Туди вони приїхала з Німеччини, але знову змінює своє життя.
- Українка на імʼя Марта розповіла правду про життя в Канаді. Близько року тому вона переїхала туди з Польщі.
Крім того, американець, який приїхав в Україну, сильно здивувався через ці пʼять речей.