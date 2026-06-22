"Страшно навіть вдень": українка розповіла правду про життя в США (фото)

Українці Василь і Соломія показали прихований бік США, через який вночі краще не варто зʼявлятися в деяких районах міста.

В Instagram (tyt_i_vdoma) жінка та чоловік заговорили про один з мінусів життя в Америці — злочинність на вулицях.

Мінус життя в США

За словами емігрантів, там буває страшно навіть вдень.

"За одну хвилину покажемо все про безпеку в Америці і чому це є великою проблемою для нас. Нас попереджали сюди не їздити, але ми мусимо це вам показати. Безпечні райони межують з таким жахом, і деколи нам доводиться ним проїжджати. Для Америки це норма, а для нашої безпеки це буквально за кілька кварталів від даунтаун", — сказала українка.

За словами українських емігрантів, у таких районах вбивства, наркотики, розбої — це звичне діло.

Відео дня

"Вдень тут можна ще швиденько проїхати, а вночі краще не зʼявлятися. Така вона різна Америка. Про це мало хто говорить", — резюмували вони.

Українці показали прихований бік США Фото: Instagram

Українці показали прихований бік США Фото: Instagram

Безхатьки на вулицях у США Фото: Instagram

Безхатьки на вулицях у США Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди як погодилися з почутим, так і висловили свою думку:

"Мало хто каже? Це відомий факт уже роки".

"Живу в Каліфорнії 31 рік, чесне слово, в такому районі ніколи не була, не маю потреби. Америка — вона різна".

"Чикаго ж? Та не всі міста є небезпечними. Але будьте обережні".

"Таке саме в Балтіморі, і в Newark, на світлофорі дуже страшно стояти — можуть підійти з пістолетом і попросити телефон".

"Виглядають, як мирні люди, у яких життя склалось трішки по-іншому, в Україні також є всякі наркомани і психопати. Не знаю, де краще, Європа ще гірше".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Юлія чотири роки прожила в Канаді. Туди вони приїхала з Німеччини, але знову змінює своє життя.

Українка на імʼя Марта розповіла правду про життя в Канаді. Близько року тому вона переїхала туди з Польщі.

Крім того, американець, який приїхав в Україну, сильно здивувався через ці пʼять речей.