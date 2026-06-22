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Стиль життя

"Страшно навіть вдень": українка розповіла правду про життя в США (фото)

Українці показали приховану сторону США
Українці показали прихований бік США | Фото: колаж Фокус

Українці Василь і Соломія показали прихований бік США, через який вночі краще не варто зʼявлятися в деяких районах міста.

В Instagram (tyt_i_vdoma) жінка та чоловік заговорили про один з мінусів життя в Америці — злочинність на вулицях.

Мінус життя в США

За словами емігрантів, там буває страшно навіть вдень.

"За одну хвилину покажемо все про безпеку в Америці і чому це є великою проблемою для нас. Нас попереджали сюди не їздити, але ми мусимо це вам показати. Безпечні райони межують з таким жахом, і деколи нам доводиться ним проїжджати. Для Америки це норма, а для нашої безпеки це буквально за кілька кварталів від даунтаун", — сказала українка.

За словами українських емігрантів, у таких районах вбивства, наркотики, розбої — це звичне діло.

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"Вдень тут можна ще швиденько проїхати, а вночі краще не зʼявлятися. Така вона різна Америка. Про це мало хто говорить", — резюмували вони.

Українці показали прихований бік США
Українці показали прихований бік США
Фото: Instagram
Українці показали прихований бік США
Українці показали прихований бік США
Фото: Instagram
Українці показали прихований бік США
Безхатьки на вулицях у США
Фото: Instagram
Безхатьки на вулицях у США
Безхатьки на вулицях у США
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди як погодилися з почутим, так і висловили свою думку:

  • "Мало хто каже? Це відомий факт уже роки".
  • "Живу в Каліфорнії 31 рік, чесне слово, в такому районі ніколи не була, не маю потреби. Америка — вона різна".
  • "Чикаго ж? Та не всі міста є небезпечними. Але будьте обережні".
  • "Таке саме в Балтіморі, і в Newark, на світлофорі дуже страшно стояти — можуть підійти з пістолетом і попросити телефон".
  • "Виглядають, як мирні люди, у яких життя склалось трішки по-іншому, в Україні також є всякі наркомани і психопати. Не знаю, де краще, Європа ще гірше".
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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, американець, який приїхав в Україну, сильно здивувався через ці пʼять речей.