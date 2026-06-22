В Польше — 1000 долларов за один зуб: беженка рассказала о возвращении в Украину

Юлия, вернувшаяся на родину после полутора лет проживания в Польше, поделилась своими впечатлениями об адаптации дома и сравнила уровень жизни в обеих странах. В частности, больше всего женщину поразила колоссальная разница в ценах на медицинские услуги, ведь лечение зубов за границей оказалось в разы дороже, чем в Украине.

Блогерша под ником yliya.kovalichuk опубликовала в социальной сети TikTok видео, в котором рассказала, что уже 10 дней находится в Украине. По её словам, адаптация прошла мгновенно — создаётся впечатление, будто полутора лет эмиграции вообще не было.

"Жизнь идёт так же, как и раньше, всё как и раньше. Идёт война, но рождаются дети, жизнь продолжается", — делится автор.

Работа и цены

Женщина отметила, что возвращение домой не пугает её с экономической точки зрения. Главное условие для комфортной жизни в Украине сегодня — это наличие стабильного и достойного дохода. Если есть достойная работа с хорошей зарплатой, то нынешние цены в магазинах не пугают. Автор настроена оптимистично: "С голоду не умрём, и ещё на трусы хватит".

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Наибольший контраст между странами проявился в стоимости медицинских услуг. Юлия привела конкретный пример из собственного опыта, который наглядно иллюстрирует разницу в кошельках европейцев и украинцев.

За лечение одного зуба дочери в Украине семья заплатила 7 200 гривен. В то же время в Польше, по подсчетам блогерши, аналогичная процедура обошлась бы в 1 000 долларов (более 40 000 гривен). Сравнивая эти цены, украинка назвала отечественные цены на стоматологические услуги просто "бесплатными".

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