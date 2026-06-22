У Польщі — $1000 за один зуб: біженка розповіла про повернення в Україну

Юлія, яка повернулася на батьківщину після півтора року проживання в Польщі, поділилася своїми враженнями від адаптації вдома та порівняла рівень життя в обох країнах. Зокрема, найбільше жінку вразила колосальна різниця в цінах на медичні послуги, адже лікування зубів за кордоном виявилося в рази дорожчим, ніж в Україні.

Блогерка під нікнеймом yliya.kovalichuk опублікувала в соцмережі TikTok відео, у якому розповіла, що вже 10 днів перебуває в Україні. За її словами, адаптація пройшла миттєво — складається враження, ніби півтора року еміграції взагалі не було.

"Життя йде як і йшло раніше, все як було раніше. Йде війна, але народжуються діти, життя продовжується", — ділиться авторка.

Робота та ціни

Жінка зауважила, що повернення додому не лякає її в економічному плані. Головна умова для комфортного проживання в Україні сьогодні — це наявність стабільного та гідного доходу. Якщо є достойна робота з хорошою зарплатою, то поточні цінники в магазинах не лякають. Авторка налаштована оптимістично: "З голоду не помремо, і ще на труси хватить".

Відео дня

"Шарова" українська стоматологія

Найбільшим чинником для контрасту між країнами стала вартість медичних послуг. Юлія навела конкретний приклад із власного досвіду, який яскраво ілюструє різницю в гаманцях європейців та українців.

За лікування одного зуба доньки в Україні родина заплатила 7 200 гривень. Водночас у Польщі, за підрахунками блогерки, аналогічна процедура обійшлася б у 1 000 доларів (понад 40 000 гривень). Порівнюючи ці прайси, українка назвала вітчизняні ціни на стоматологію просто "шаровими".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка розповіла правду про життя в США.

Українка на імʼя Марта розповіла правду про життя в Канаді. Близько року тому вона переїхала туди з Польщі.

Крім того, американець, який приїхав в Україну, сильно здивувався через ці пʼять речей.