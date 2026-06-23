"Укрзализныця" "отправила" Николая Баскова в психиатрическую больницу (фото)

Официальный аккаунт АО "Укрзализныця" в социальной сети Threads остроумно отреагировал на самонадеянный пост российского певца-путиниста Николая Баскова. Украинская компания оставила под его постом комментарий с контактами московской психиатрической больницы.

Конфликт разгорелся после того, как Басков опубликовал в Threads категоричное заявление, написанное заглавными буквами: "Главный в Threads только я". На этот проявление нарциссизма со стороны российского артиста обратили внимание представители "Укрзализныци" (аккаунт @ukrainianrailways).

"Укрзализныця" ответила Баскову в Threads Фото: Threads

Как видно из поста, украинские железнодорожники ответили певцу с тонким юмором и иронией.

"Забавно. Запишите номер: +7 (499) 791-20-50 — Московская психиатрическая клиническая больница имени Н. А. Алексеева", — написал SMM-специалист "Укрзализныци".

Реакция украинской компании мгновенно нашла поддержку у пользователей. На момент написания новости комментарий "Укрзализныци" получил более 24 тысяч лайков, что почти вдвое превышает количество лайков под оригинальным постом самого Баскова. Пользователи социальных сетей активно распространяют этот диалог, выражая восхищение качественным и метким украинским SMM.

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Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Под одним из постов Баскова украинские пользователи начали массово оставлять саркастические комментарии, в которых "благодарили" артиста за якобы финансовую поддержку Вооружённых сил Украины.

В сети после громких и скандальных концертов белорусского певца Макса Коржа также внезапно начали массово появляться слова благодарности ему за помощь украинской армии.

Кроме того, певица украинского происхождения Йолка проживает в РФ, но владеет земельным участком в Украине.