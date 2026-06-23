Укрзалізниця "відправила" Миколу Баскова в психіатричну лікарню (фото)

Офіційний акаунт АТ "Укрзалізниця" в соціальній мережі Threads дотепно відреагував на самовпевнену публікацію російського співака-путініста Миколи Баскова. Українська компанія залишила під його дописом коментар із контактами московської психіатричної лікарні.

Конфлікт розгорівся після того, як Басков опублікував у Threads безапеляційну заяву капслоком: "Главный в тредс только я". На цей прояв нарцисизму з боку російського артиста звернули увагу представники "Укрзалізниці" (акаунт @ukrainianrailways).

Укрзалізниця відповіла Баскову у Threads Фото: Threads

Як видно з допису, українські залізничники відповіли співаку з тонким гумором та іронією.

"Смішний такий. Запишіть номер. +7 (499) 791-20-50 Московська психіатрична клінічна лікарня імені Н.А.Алєксєєва", — написав SMM-ник "Укрзалізниці".

Реакція української компанії миттєво зібрала підтримку користувачів. На момент написання новини коментар "Укрзалізниці" вподобали понад 24 тисячі разів, що майже вдвічі перевищує кількість лайків під оригінальним постом самого Баскова. Користувачі соцмереж активно поширюють цей діалог, висловлюючи захоплення якісним та влучним українським SMM.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Під одним із дописів Баскова українські користувачі почали масово залишати саркастичні коментарі, в яких "дякували" артисту за нібито фінансову підтримку Збройних сил України.

У мережі після гучних і скандальних концертів білоруського співака Макса Коржа також раптово почали масово зʼявлятися подяки йому за допомогу українському війську.

Крім того, співачка українського походження Йолка живе в РФ, але має земельну ділянку в Україні.