Блондин из группы Modern Talking заявил, что боится победы Украины над Россией

Известный немецкий музыкальный продюсер и участник дуэта Modern Talking Дитер Болен выразил серьезную обеспокоенность в связи с политикой канцлера Германии Фридриха Мерца в отношении войны в Украине. Музыкант признался, что испытывает всё больший страх, поскольку считает возможную победу Украины над Россией "худшим сценарием", который может привести к Третьей мировой войне.

В свежем выпуске скандального подкаста "Hopf & Kettner" 72-летний Болен в течение часа обсуждал мировую политику с торговцем золотом Домиником Кеттнером и финансовым инфлюенсером Филиппом Гопфом. Особое внимание музыкант уделил действующему канцлеру Фридриху Мерцу, с которым ранее общался лично. По словам Болена, глава правительства Германии сейчас "знает только слово „война“", пишет Berliner Zeitung.

"Почему сейчас строят бункеры? Что они там задумали? Это вызывает у меня страх. Бункеры не строят просто для развлечения. Их строят тогда, когда ожидают, что они [власть] хотят войны", — заявил музыкант.

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Болен отметил, что во время телефонных разговоров Мерц выражал твердую веру в победу Украины. Однако сам артист не разделяет этого оптимизма и задумывается о последствиях:

"Он [Мерц] свято верит, что Украина может победить. Но совершенно не задумывается о последствиях: если они победят, что будет дальше? Если Украина победит Россию, то начнётся мировая война".

По мнению Болена, ядерная держава не сдастся без боя, а Владимир Путин "просто так" Украине не подчинится.

Критика СМИ и бойкота РФ

Помимо курса немецкого правительства, звезду Modern Talking возмущает то, что он считает односторонним освещением событий в немецких СМИ.

"Когда дрон летит из Украины в Москву — это нормально, а наоборот — вообще нет", — посетовал Болен.

Кроме того, продюсер недоволен масштабным бойкотом в России. Он признался, что у него там много поклонников, но если он сейчас выступит в РФ, его карьере сразу придет конец ("меня уничтожат").

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

После заявлений о войне в Украине в Литве отменили концерты бывшего солиста Modern Talking.

Музыкант уверен в бесполезности антироссийских санкций, поскольку Европа замерзнет, а газ пойдет в Азию.

Кроме того, "Фокус" разбирался в феномене дуэта, который положил начало эпохе евродиско.