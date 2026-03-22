После заявлений о войне в Украине: в Литве отменили концерты экс-солиста Modern Talking

Немецкий музыкант и бывший участник дуэта Modern Talking собирался дать несколько концертов в Литве, однако организаторы прекратили продажу билетов менее чем через неделю после анонса.

72-летний Дитер Болен должен был выступить со своей группой Blue System на арене "Švyturys" в литовском городе Клайпед 20 ноября и на арене "Žalgiris" в Каунасе, но билеты на эти события больше не доступны на сайтах. Распространители билетов подтвердили в комментарии LTR, что концерты отменены.

"Мы посоветовались с организаторами и договорились, что такое мероприятие не должно проходить на нашей арене", — сказал журналистам LRT.lt Мантас Ведрицкас, руководитель организации мероприятий на арене "Жальгирис".

Хотя причина отмены концертов Дитера Болена в Литве не разглашается, издание связывает это с высказываниями музыканта относительно отношений между Германией и Россией на фоне войны в Украине. Например, в одном из интервью певец призвал покупать энергоресурсы у РФ.

Концерты Дитера Болена должно было организовать агентство Spark Live, которое также организует выступление второго участника Modern Talking Томаса Андерса в Паланге этим летом.

Позиция Дитера Болена относительно войны в Украине

В 2022 году Дитер Болен высказался против полномасштабного вторжения РФ в Украину, одновременно раскритиковав антироссийские санкции. Музыкант тогда отметил, что РФ теперь будет продавать газ в страны Азии.

Жена Виктора Павлика рассказала об унижении на концерте мужа: Дворец "Украина" отреагировал

"Не надо было бы заниматься всей этой ерундой сейчас. Теперь мы должны замерзнуть, делать то и это. Все это — отстой", — сказал Болен.

Бывший солист Modern Talking также отрицает, что имеет "политическую направленность". Он подчеркнул, что выступает категорически против войны и выступает за завершение конфликта путем переговоров.

Напомним, в Таллинне отменили концерт группы Limp Bizkit, лидер которой назвал оккупированный Крым российским на концерте в 2015 году.

Фокус также сообщал, что певец Стинг призвал Россию освободить украинских музыкантов, которые уже более двух лет находятся в плену.