Після заяв про війну в Україні: у Литві скасували концерти екссоліста Modern Talking

Німецький музикант та колишній учасник дуету Modern Talking збирався дати кілька концертів у Литві, однак організатори припинили продаж квитків менш ніж через тиждень після анонсу.

72-річний Дітер Болен мав виступити зі своїм гуртом Blue System на арені "Švyturys"у литовському місті Клайпед 20 листопада та на арені "Žalgiris" у Каунасі, але квитки на ці події більше не доступні на сайтах. Розповсюджувачі квитків підтвердили у коментарі LTR, що концерти скасовано.

"Ми порадилися з організаторами та домовилися, що такий захід не повинен відбуватися на нашій арені", – сказав журналістам LRT.lt Мантас Ведріцкас, керівник організації заходів на арені "Жальгіріс".

Хоча причина скасування концертів Дітера Болена у Литві не розголошується, видання пов’язує це з висловлюваннями музиканта щодо відносин між Німеччиною та Росією на тлі війни в Україні. Наприклад, в одному з інтерв’ю співак закликав купувати енергоресурси у РФ.

Концерти Дітера Болена мало організувати агентство Spark Live, яке також організує виступ другого учасника Modern Talking Томаса Андерса в Паланзі цього літа.

Позиція Дітера Болена щодо війни в Україні

У 2022 році Дітер Болен висловився проти повномасштабного вторгнення РФ в Україну, одночасно розкритикувавши антиросійські санкції. Музикант тоді зазначив, що РФ тепер продаватиме газ у країни Азії.

"Не треба було б займатися всією цією нісенітницею зараз. Тепер ми повинні замерзнути, робити те й це. Все це — відстій", — сказав Болен.

Колишній соліст Modern Talking також заперечив, що має "політичну спрямованість". Він наголосив, що виступає категорично проти війни та виступає за завершення конфлікту шляхом переговорів.

