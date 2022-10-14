"Ми маємо замерзнути". Екссоліст Modern Talking розкритикував допомогу Україні (відео)

Музикант впевнений у марності антиросійських санкцій, оскільки Європа замерзне, а газ піде в Азію. Відомі політики нагадали йому про бажання Володимира Путіна знищити цілу країну.

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Продюсер Дітер Болен, колишній учасник гурту Modern Talking, виступив проти повномасштабної війни в Україні та розкритикував антиросійські санкції. Про це написало німецьке видання FOCUS Online.

На думку музиканта, Захід не повинен запроваджувати проти Росії санкції за розв'язану війну в Україні. Проблеми треба вирішувати за столом переговорів, і все буде інакше, переконаний Болен.

"Не треба було б займатися всією цією нісенітницею зараз. Тепер ми повинні замерзнути, робити те й це. Все це — відстій", — зазначив він.

[ + – ] Дітер Болен бажає, щоб війна в Україні швидко закінчилася

Продюсер каже, що Росія змінила економічний вектор і продаватиме газ у країни Азії за значно більшою ціною. Дітер Болен побажав якнайшвидшого завершення агресивної війни в Україні.

"Я категорично проти війни та хочу, щоб ситуація розрядилася. Тому припускати, що маю політичну спрямованість, неправильно", — зауважив він.

"Морально розбещена людина" — як критикували Дітера Болена

Український боксер Володимир Кличко прокоментував висловлювання Болена у Twitter. Він заявив, що зараз Росія робить геноцид всього українського.

"Вам, Дітере Болен, усе одно, що в нашій країні гинуть люди? Хіба вас не хвилює, що Путін хоче знищити нашу країну?" — запитує він.

Причиною енергокризи та зниження добробуту на Заході є саме напад Росії на Україну, зазначив Кличко.

[ + – ] Володимир Кличко заявив, що Росія робить геноцид усього українського

"Як ви взагалі можете думати про те, щоб продовжувати співпрацювати з цією країною", — зазначив боксер.

У спілкуванні з німецьким таблоїдом Bild Володимир Кличко запросив музиканта в Київ.

"Якщо Дітер Болен приїде в Україну та на власні очі побачить, як люди живуть під час війни, це допоможе йому краще зрозуміти світ. У понеділок (10 жовтня) я побачив тіла в центрі Києва після вибуху ракет. Після такого погляди Болена, безумовно, змінилися б", — продовжив Кличко.

Можливо, Дітер Болен пропустив те, що було наприкінці лютого та не розумів скільки страждань, руйнувань, вбивств та інших злочинів перенесли українці, сказав спортсмен.

Лідерка німецьких соціал-демократів Саскія Ескен розкритикувала висловлювання Болена, назвавши його "морально розбещеною людиною, яка ігнорує жахливу війну, страх, страждання та смерть".

"Він ще скаржиться на холод і будь-яку нісенітницю, яка в жодному разі не вплине на нього, адже він надбагатий чоловік", — сказала політикиня.

Нагадаємо, що в Кремлі 14 жовтня знову заговорили про переговори з Україною щодо завершення війни. Москва поки що не бачить перспектив переговорів із Заходом.

В Офісі президента України вважають, що Росія хоче піти на переговори, щоби затягнути час і почекати, коли Дональд Трамп знову стане президентом США.

Колишній президент Трамп раніше звинувачував демократів у тому, що нібито вони змусили Володимира Путіна піти на повномасштабне вторгнення в Україну. Трамп підкреслював хороші стосунки з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.