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Світ Російсько-українська війна

"Ми маємо замерзнути". Екссоліст Modern Talking розкритикував допомогу Україні (відео)

Дітер Болен, Modern Talking, фото Дітер Болен
Фото: Sky Germany | Дітер Болен упевнений, що всі проблеми треба було вирішувати шляхом переговорів

Музикант впевнений у марності антиросійських санкцій, оскільки Європа замерзне, а газ піде в Азію. Відомі політики нагадали йому про бажання Володимира Путіна знищити цілу країну.

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Продюсер Дітер Болен, колишній учасник гурту Modern Talking, виступив проти повномасштабної війни в Україні та розкритикував антиросійські санкції. Про це написало німецьке видання FOCUS Online.

На думку музиканта, Захід не повинен запроваджувати проти Росії санкції за розв'язану війну в Україні. Проблеми треба вирішувати за столом переговорів, і все буде інакше, переконаний Болен.

"Не треба було б займатися всією цією нісенітницею зараз. Тепер ми повинні замерзнути, робити те й це. Все це — відстій", — зазначив він.

Дітер Болен бажає, щоб війна в Україні швидко закінчилася

Продюсер каже, що Росія змінила економічний вектор і продаватиме газ у країни Азії за значно більшою ціною. Дітер Болен побажав якнайшвидшого завершення агресивної війни в Україні.

"Я категорично проти війни та хочу, щоб ситуація розрядилася. Тому припускати, що маю політичну спрямованість, неправильно", — зауважив він.

"Морально розбещена людина" — як критикували Дітера Болена

Український боксер Володимир Кличко прокоментував висловлювання Болена у Twitter. Він заявив, що зараз Росія робить геноцид всього українського.

"Вам, Дітере Болен, усе одно, що в нашій країні гинуть люди? Хіба вас не хвилює, що Путін хоче знищити нашу країну?" — запитує він.

Причиною енергокризи та зниження добробуту на Заході є саме напад Росії на Україну, зазначив Кличко.

Володимир Кличко заявив, що Росія робить геноцид усього українського Fullscreen
Володимир Кличко заявив, що Росія робить геноцид усього українського

"Як ви взагалі можете думати про те, щоб продовжувати співпрацювати з цією країною", — зазначив боксер.

У спілкуванні з німецьким таблоїдом Bild Володимир Кличко запросив музиканта в Київ.

"Якщо Дітер Болен приїде в Україну та на власні очі побачить, як люди живуть під час війни, це допоможе йому краще зрозуміти світ. У понеділок (10 жовтня) я побачив тіла в центрі Києва після вибуху ракет. Після такого погляди Болена, безумовно, змінилися б", — продовжив Кличко.

Можливо, Дітер Болен пропустив те, що було наприкінці лютого та не розумів скільки страждань, руйнувань, вбивств та інших злочинів перенесли українці, сказав спортсмен.

Лідерка німецьких соціал-демократів Саскія Ескен розкритикувала висловлювання Болена, назвавши його "морально розбещеною людиною, яка ігнорує жахливу війну, страх, страждання та смерть".

"Він ще скаржиться на холод і будь-яку нісенітницю, яка в жодному разі не вплине на нього, адже він надбагатий чоловік", — сказала політикиня.

Нагадаємо, що в Кремлі 14 жовтня знову заговорили про переговори з Україною щодо завершення війни. Москва поки що не бачить перспектив переговорів із Заходом.

В Офісі президента України вважають, що Росія хоче піти на переговори, щоби затягнути час і почекати, коли Дональд Трамп знову стане президентом США.

Колишній президент Трамп раніше звинувачував демократів у тому, що нібито вони змусили Володимира Путіна піти на повномасштабне вторгнення в Україну. Трамп підкреслював хороші стосунки з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.