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Мир Российско-украинская война

"Мы должны замерзнуть". Экс-солист Modern Talking раскритиковал помощь Украине (видео)

Дитер Болен, Modern Talking, фото Дитер Болен
Фото: Sky Germany | Дитер Болен уверен, что все проблемы надо было решать путем переговоров

Музыкант уверен в бесполезности антироссийских санкций, поскольку Европа замерзнет, а газ уйдет в Азию. Известные политики напомнили ему о желании Владимира Путина уничтожить целую страну.

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Продюсер Дитер Болен, бывший участник группы Modern Talking, выступил против полномасштабной войны в Украине и раскритиковал антироссийские санкции. Об этом написало немецкое издание FOCUS Online.

По мнению музыканта, Запад не должен вводить против России санкции за развязанную войну в Украине. Проблемы надо решать за столом переговоров и все будет по-другому, убежден Болен.

"Не нужно было бы заниматься всей этой ерундой сейчас. Теперь мы должны замерзнуть, делать то и это. Все это — отстой", – отметил он.

Дитер Болен желает, чтобы война в Украине быстро закончилась

Продюсер говорит, что Россия изменила экономический вектор и будет продавать газ в страны Азии по значительно большей цене. Дитер Болен пожелал скорейшего завершения агрессивной войны в Украине.

"Я категорически против войны и хочу, чтобы ситуация разрядилась. Поэтому предполагать, что у меня политическая направленность, неправильно", — заметил он.

"Морально развращенный человек" — как критиковали Дитера Болена

Украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал высказывания Болена в Twitter Он заявил, что сейчас Россия совершает геноцид всего украинского.

"Вам, Дитер Болен, все равно, что в нашей стране гибнут люди? Разве вас не волнует, что Путин хочет уничтожить нашу страну?" – спрашивает он.

Причиной энергокризиса и снижения благосостояния на Западе является именно нападение России на Украину, заметил Кличко.

Владимир Кличко заявил, что Россия совершает геноцид всего украинского Fullscreen
Владимир Кличко заявил, что Россия совершает геноцид всего украинского

"Как вы вообще можете думать о том, чтобы продолжать сотрудничать с этой страной" – отметил боксер.

В общении с немецким таблоидом Bild Владимир Кличко пригласил музыканта в Киев.

"Если Дитер Болен приедет в Украину и своими глазами увидит, как люди живут во время войны, это поможет ему лучше понять мир. В понедельник (10 октября) я увидел тела в центре Киева после взрыва ракет. После такого точка зрения Болена безусловно бы изменилась", — продолжил Кличко.

Возможно, Дитер Болен пропустил то, что было в конце февраля и не понимал, сколько страданий, разрушений, убийств и других преступлений перенесли украинцы, сказал спортсмен.

Лидер немецких социал-демократов Саския Эскен раскритиковала высказывание Болена, назвав его "морально развращенным человеком, который игнорирует ужасную войну, страх, страдания и смерть".

"Он еще жалуется на холод и всякую ерунду, которая в любом случае не повлияет на него, ведь он сверхбогатый человек", — сказала политик.

Напомним, что в Кремле 14 октября снова заговорили о переговорах с Украиной по поводу завершения войны. Москва пока не видит перспектив переговоров с Западом.

В Офисе президента Украины считают, что Россия хочет пойти на переговоры, чтобы затянуть время и выждать, когда Дональд Трамп снова станет президентом США.

Бывший президент Трамп ранее обвинял демократов в том, что они якобы заставили Владимира Путина пойти на полномасштабное вторжение в Украину. Трамп подчеркивал хорошие отношения с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.