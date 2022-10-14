"Мы должны замерзнуть". Экс-солист Modern Talking раскритиковал помощь Украине (видео)

Музыкант уверен в бесполезности антироссийских санкций, поскольку Европа замерзнет, а газ уйдет в Азию. Известные политики напомнили ему о желании Владимира Путина уничтожить целую страну.

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Продюсер Дитер Болен, бывший участник группы Modern Talking, выступил против полномасштабной войны в Украине и раскритиковал антироссийские санкции. Об этом написало немецкое издание FOCUS Online.

По мнению музыканта, Запад не должен вводить против России санкции за развязанную войну в Украине. Проблемы надо решать за столом переговоров и все будет по-другому, убежден Болен.

"Не нужно было бы заниматься всей этой ерундой сейчас. Теперь мы должны замерзнуть, делать то и это. Все это — отстой", – отметил он.

[ + – ] Дитер Болен желает, чтобы война в Украине быстро закончилась

Продюсер говорит, что Россия изменила экономический вектор и будет продавать газ в страны Азии по значительно большей цене. Дитер Болен пожелал скорейшего завершения агрессивной войны в Украине.

"Я категорически против войны и хочу, чтобы ситуация разрядилась. Поэтому предполагать, что у меня политическая направленность, неправильно", — заметил он.

"Морально развращенный человек" — как критиковали Дитера Болена

Украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал высказывания Болена в Twitter Он заявил, что сейчас Россия совершает геноцид всего украинского.

"Вам, Дитер Болен, все равно, что в нашей стране гибнут люди? Разве вас не волнует, что Путин хочет уничтожить нашу страну?" – спрашивает он.

Причиной энергокризиса и снижения благосостояния на Западе является именно нападение России на Украину, заметил Кличко.

[ + – ] Владимир Кличко заявил, что Россия совершает геноцид всего украинского

"Как вы вообще можете думать о том, чтобы продолжать сотрудничать с этой страной" – отметил боксер.

В общении с немецким таблоидом Bild Владимир Кличко пригласил музыканта в Киев.

"Если Дитер Болен приедет в Украину и своими глазами увидит, как люди живут во время войны, это поможет ему лучше понять мир. В понедельник (10 октября) я увидел тела в центре Киева после взрыва ракет. После такого точка зрения Болена безусловно бы изменилась", — продолжил Кличко.

Возможно, Дитер Болен пропустил то, что было в конце февраля и не понимал, сколько страданий, разрушений, убийств и других преступлений перенесли украинцы, сказал спортсмен.

Лидер немецких социал-демократов Саския Эскен раскритиковала высказывание Болена, назвав его "морально развращенным человеком, который игнорирует ужасную войну, страх, страдания и смерть".

"Он еще жалуется на холод и всякую ерунду, которая в любом случае не повлияет на него, ведь он сверхбогатый человек", — сказала политик.

Напомним, что в Кремле 14 октября снова заговорили о переговорах с Украиной по поводу завершения войны. Москва пока не видит перспектив переговоров с Западом.

В Офисе президента Украины считают, что Россия хочет пойти на переговоры, чтобы затянуть время и выждать, когда Дональд Трамп снова станет президентом США.

Бывший президент Трамп ранее обвинял демократов в том, что они якобы заставили Владимира Путина пойти на полномасштабное вторжение в Украину. Трамп подчеркивал хорошие отношения с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.