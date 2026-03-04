"Будь ласка, звільніть їх": музикант Стінг публічно звернувся до Росії (відео)

Британський музикант Стінг закликав Росію звільнити українських музикантів, які вже понад два роки перебувають у полоні. Артист наголосив, що йдеться про цивільних людей, які не брали участі у бойових діях.

Відеозвернення музиканта оприлюднила ініціатива "Культурні сили" в Instagram. У ролику співак звернув увагу на долю 21 українського музиканта, яких російські військові захопили під час боїв за Маріуполь близько двох із половиною років тому.

За словами артиста, частину з них уже вдалося повернути завдяки міжнародному тиску та підтримці, однак дев’ятеро досі залишаються в російських тюрмах.

"Мене звати Стінг, я музикант. Сьогодні 21 музикант перебуває у полоні, хоча вони не брали участі у війні. Їх захопили в Маріуполі, і вони вже два з половиною роки сидять у в’язниці. В ім’я нашої спільної людяності, в ім’я музики — будь ласка, звільніть їх", — сказав співак у відео.

Відео дня

Стінг про війну Росії проти України

Стінг від початку повномасштабного вторгнення Росії послідовно підтримує Україну. У 2022 році він заявив, що більше не виступатиме перед російською аудиторією та людьми, пов’язаними з агресією проти України, а також неодноразово закликав світову спільноту допомагати українцям гуманітарними внесками.

У грудні 2024 року музикант разом із військовим ЗСУ та бандуристом Тарасом Столярем виконав свою відому композицію "Shape of My Heart". У мережі тоді писали, що пісня звучить так, ніби була створена спеціально для бандури.

До підтримки України долучається і дружина співака — акторка та продюсерка Trudie Styler. У березні 2025 року вона закликала підписників активніше допомагати українцям та повідомила про відправлення гуманітарної допомоги разом із фондом Help Ukraine Center, зокрема теплих речей для жителів східних регіонів.

