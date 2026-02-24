Зірка фільмів "Володар перснів" і "Люди Ікс" зворушливо зачитав вірш українського ветерана (відео)

Британський актор Ієн Мак-Келлен долучився до вшанування роковин повномасштабної війни Росії проти України, зачитавши поезію українського ветерана. Своїм виступом він висловив солідарність з українцями та підтримку культури України на міжнародній арені.

Відомий виконавець ролей Ґендальфа у "Володарі перснів" і Магнето у фільмах "Люди Ікс" прочитав вірш Артура Дроня "Перше до коринтян". Відео з’явилося на сторінці Ukraine WOW у Instagram і стало символічним жестом уваги до голосів українців, які пережили війну.

Мак-Келлен, який послідовно виступає на захист прав людини та гуманістичних цінностей, емоційно передав зміст твору.

Фокус звернувся за коментарем до Артура Дроня щодо такого жесту Ієна Мак-Келлена, однак на момент публікації відповідь не отримав.

Хто такий Артур Дронь

Автор поезії — 25-річний письменник і військовослужбовець Артур Дронь, учасник російсько-української війни. Широку впізнаваність йому принесла книжка короткої прози "Гемінґвей нічого не знає", заснована на особистому досвіді солдата під час великої війни.

Відео дня

Артур написав також збірки віршів "Гуртожиток № 6" та "Тут були ми" (саме з цієї збірки вірш "Перше до коринтян").

Тексти Артура перекладені різними національними мовами світу й есперанто. А на вірш "Лука" музикант Віктор Морозов написав пісню.

У лютому 2023 року рядки з вірша Дроня процитувала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

