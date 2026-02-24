Звезда фильмов "Властелин колец" и "Люди Икс" трогательно зачитал стихотворение украинского ветерана (видео)

Британский актер Иен Мак-Келлен присоединился к чествованию годовщины полномасштабной войны России против Украины, зачитав поэзию украинского ветерана. Своим выступлением он выразил солидарность с украинцами и поддержку культуры Украины на международной арене.

Известный исполнитель ролей Гэндальфа во "Властелине колец" и Магнето в фильмах "Люди Икс" прочитал стихотворение Артура Дроня "Первое к коринфянам". Видео появилось на странице Ukraine WOW в Instagram и стало символическим жестом внимания к голосам украинцев, которые пережили войну.

Мак-Келлен, который последовательно выступает в защиту прав человека и гуманистических ценностей, эмоционально передал содержание произведения.

Фокус обратился за комментарием к Артуру Дроню относительно такого жеста Иена Мак-Келлена, однако на момент публикации ответ не получил.

Кто такой Артур Дронь

Автор поэзии — 25-летний писатель и военнослужащий Артур Дронь, участник российско-украинской войны. Широкую узнаваемость ему принесла книга короткой прозы "Хемингуэй ничего не знает", основанная на личном опыте солдата во время большой войны.

Артур написал также сборники стихов "Общежитие № 6" и "Здесь были мы" (именно из этого сборника стихотворение "Первое к коринфянам").

Тексты Артура переведены на разные национальные языки мира и эсперанто. А на стихотворение "Лука" музыкант Виктор Морозов написал песню.

В феврале 2023 года строки из стихотворения Дроня процитировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

