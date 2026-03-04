"Пожалуйста, освободите их": музыкант Стинг публично обратился к России (видео)

Британский музыкант Стинг призвал Россию освободить украинских музыкантов, которые уже более двух лет находятся в плену. Артист подчеркнул, что речь идет о гражданских людях, которые не принимали участия в боевых действиях.

Видеообращение музыканта обнародовала инициатива "Культурные силы" в Instagram. В ролике певец обратил внимание на судьбу 21 украинского музыканта, которых российские военные захватили во время боев за Мариуполь около двух с половиной лет назад.

По словам артиста, часть из них уже удалось вернуть благодаря международному давлению и поддержке, однако девять до сих пор остаются в российских тюрьмах.

"Меня зовут Стинг, я музыкант. Сегодня 21 музыкант находится в плену, хотя они не участвовали в войне. Их захватили в Мариуполе, и они уже два с половиной года сидят в тюрьме. Во имя нашей общей человечности, во имя музыки — пожалуйста, освободите их", — сказал певец в видео.

Стинг о войне России против Украины

Стинг с начала полномасштабного вторжения России последовательно поддерживает Украину. В 2022 году он заявил, что больше не будет выступать перед российской аудиторией и людьми, связанными с агрессией против Украины, а также неоднократно призывал мировое сообщество помогать украинцам гуманитарными взносами.

В декабре 2024 года музыкант вместе с военным ВСУ и бандуристом Тарасом Столяром исполнил свою известную композицию "Shape of My Heart". В сети тогда писали, что песня звучит так, будто была создана специально для бандуры.

К поддержке Украины присоединяется и жена певца — актриса и продюсер Trudie Styler. В марте 2025 года она призвала подписчиков активнее помогать украинцам и сообщила об отправке гуманитарной помощи вместе с фондом Help Ukraine Center, в частности теплых вещей для жителей восточных регионов.

