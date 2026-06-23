Блондин з Modern Talking заявив, що боїться перемоги України над Росією

Відомий німецький музичний продюсер та учасник дуету Modern Talking Дітер Болен висловив серйозне занепокоєння через політику канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо війни в Україні. Музикант зізнався, що відчуває дедалі більший страх, оскільки вважає можливу перемогу України над Росією "найгіршим сценарієм", який може призвести до Третьої світової війни.

У свіжому випуску скандального подкасту "Hopf & Kettner" 72-річний Болен протягом години обговорював світову політику з торговцем золотом Домініком Кеттнером та фінансовим інфлюенсером Філіпом Гопфом. Особливу увагу музикант приділив чинному канцлеру Фрідріху Мерцу, з яким раніше спілкувався особисто. За словами Болена, очільник уряду Німеччини зараз "знає лише слово "війна", пише Berliner Zeitung.

"Чому зараз будують бункери? Що вони там замислили? Це викликає у мене страх. Бункери не будують просто заради розваги. Їх будують тоді, коли очікують, що вони [влада] хочуть війни", — заявив музикант.

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Болен зазначив, що під час телефонних розмов Мерц висловлював тверду віру в перемогу України. Проте сам артист не поділяє цього оптимізму і замислюється над наслідками:

"Він [Мерц] свято вірить, що Україна може перемогти. Але взагалі не думає про підсумок: якщо вони переможуть, що станеться далі? Якщо Україна переможе Росію, то почнеться світова війна".

На думку Болена, ядерна держава не здасться без бою, а Володимир Путін "просто так" Україні не підкориться.

Критика ЗМІ та бойкоту РФ

Окрім курсу німецького уряду, зірку Modern Talking обурює те, що він вважає однобоким висвітленням подій у німецьких медіа.

"Коли дрон летить з України до Москви — це нормально, а навпаки — взагалі ні", — поскаржився Болен.

Також продюсер незадоволений масштабним бойкотом Росії. Він зізнався, що має там багато шанувальників, але якщо він зараз виступить у РФ, його кар'єрі одразу настане кінець ("я буду знищений").

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Після заяв про війну в Україні у Литві скасували концерти екссоліста Modern Talking.

Музикант впевнений у марності антиросійських санкцій, оскільки Європа замерзне, а газ піде в Азію.

Крім того, Фокус розбирався у феномені дуету, який породив епоху євродиско.