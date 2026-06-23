"С гостеприимством очень плохо": на вокзале в Чехии украинцу отказали в обслуживании (фото)

Роман Несторук рассказал о неприятном инциденте, произошедшем с ним на главном вокзале в Праге. По словам мужчины, кассирша наотрез отказалась общаться с ним даже с помощью переводчика.

Украинец приехал на вокзал, чтобы купить билет. Поскольку он не знает чешского языка, решил воспользоваться переводчиком в телефоне. Однако сотрудница вокзала заявила, что примет заказ на чешском, немецком или английском языке. Подробнее об этом случае — в материале Фокуса.

"Хотел купить билет. Кассирша услышала, что мы говорим на украинском… Сказала, что нет. Мы начали переводить ей с помощью переводчика. Она ответила, что не будет читать. Мол, только на чешском, немецком или английском. Здесь вообще с гостеприимством очень плохо", – говорит он.

Мужчина добавил, что "даже поляки" не настолько агрессивны.

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"Может, просто наткнулись на такого человека. Я вообще в шоке. Украинцы, живущие в Чехии, вас здесь так сильно притесняют?" — спросил Роман у зрителей.

Люди в комментариях начали делиться опытом. Как оказалось, у некоторых тоже были подобные случаи. Другие пишут, что это неправда.

Комментарии под видео Фото: TikTok

"Это ложь. Уже два года живу в Праге и ни разу такого случая не было", — написал один из участников обсуждения. Другой добавил: "У меня тоже была такая ситуация, тоже в Праге", "Ну, я был в Праге, всё было хорошо", – отметил следующий. "Это мы их немного прижимаем", – шутит ещё кто-то.

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