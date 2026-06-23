"З гостинністю дуже погано": на вокзалі в Чехії українцю відмовили в обслуговуванні (фото)

Роман Несторук розповів про неприємний інцидент, що стався з ним на головному вокзалі у Празі. За словами чоловіка, касирка навідріз відмовилась комунікувати з ним навіть за допомогою перекладача.

Українець приїхав на вокзал, щоб купити квитка. Оскільки він не знає чеської мови, вирішив скористатися перекладачем на телефоні. Однак співробітниця вокзалу заявила, що прийме замовлення чеською, німецькою або англійською мовою. Більше про це випадок, – у матеріалі Фокусу.

"Хотів купити квиток. Касирка почула, що ми говоримо українською… Сказала, що ні. Ми почали перекладати їй за допомогою перекладача. Відповіла, що не буде читати. Мовляв, тільки чеською, німецькою або англійською. Тут взагалі з гостинністю дуже погано", – каже він.

Чоловік додав, що "навіть поляки" не настільки агресивні.

"Може, потрапили на таку людину. Я в шоці взагалі. Українці, які живуть в Чехії, вас тут так сильно притискають?" – запитав Роман у глядачів.

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Люди в коментарях почали ділиться досвідом. Як виявилось, у декого теж були подібні випадки. Інші пишуть, що це неправда.

Коментарі під відео Фото: TikTok

"Це брехня. 2 роки живу в Празі й ні разу такого випадку не було", – написав один з учасників обговорення. Інший додав: "У мене теж була така ситуація, теж в Празі", "Ну, я був Празі, все було добре", – зазначив наступний. "Це ми їх трохи притискаєм", – жартує ще хтось.

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